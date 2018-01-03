МИД Германии: миротворцы ООН в Донбассе должны быть вооружены

Миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса. Об этом заявил в ходе брифинга в Киеве глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

«Должна быть вооружённая и прочная добровольческая миссия ООН по всей оккупированной территории. Мы постараемся с нашими французскими партнёрами, а также всеми странами, входящими в Совет Безопасности ООН, ввести сильную миротворческую миссию», — цитирует Габриэля УНН.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин проинформировал Габриэля о напряжённой ситуации в Донбассе.