Климкин заявил о напряжённой ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Павел Климкин проинформировал министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о напряжённой ситуации в Донбассе.
«Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряжённая. У нас нет реального прекращения огня», — цитирует Климкина Интерфакс-Украина.
Ранее Габриэль заявил, что Германия не считает конфликт на востоке Украины замороженным.
Глава МИД ФРГ находится с визитом на Украине.
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