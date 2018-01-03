Климкин заявил о напряжённой ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Павел Климкин проинформировал министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о напряжённой ситуации в Донбассе.

«Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряжённая. У нас нет реального прекращения огня», — цитирует Климкина Интерфакс-Украина.

Ранее Габриэль заявил, что Германия не считает конфликт на востоке Украины замороженным.

Глава МИД ФРГ находится с визитом на Украине.