Климкин и глава МИД Германии 3—4 января проведут переговоры и посетят Донбасс
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль посетит Украину 3—4 января, сообщается на сайте украинского МИД.
Как отмечается, в ходе визита он проведёт переговоры с главой украинского внешнеполитического ведомства Павлом Климкиным.
«Павел Климкин и Зигмар Габриэль также осуществят совместную поездку в Донбасс вблизи линии соприкосновения», — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры, в ходе которых обсуждался вопрос обмена пленными в Донбассе.
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