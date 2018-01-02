В ЛНР заявили о танках украинских силовиков у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики заявила об обнаружении танков и самоходных артиллерийских установок (САУ) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Установлено, что в районе населённого пункта Дмитровка Новоайдарского района на удалении 17 км от линии боевого соприкосновения располагаются восемь танков из состава танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.
Кроме того, уточняется, что в 5 км от линии соприкосновения обнаружены две единицы САУ 2С1 «Гвоздика».
В конце декабря в ЛНР заявили о готовности провести мобилизацию населения в случае активных наступательных действий украинских военных.
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