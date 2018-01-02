В ЛНР заявили о танках украинских силовиков у линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики заявила об обнаружении танков и самоходных артиллерийских установок (САУ) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Установлено, что в районе населённого пункта Дмитровка Новоайдарского района на удалении 17 км от линии боевого соприкосновения располагаются восемь танков из состава танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.

Кроме того, уточняется, что в 5 км от линии соприкосновения обнаружены две единицы САУ 2С1 «Гвоздика».

В конце декабря в ЛНР заявили о готовности провести мобилизацию населения в случае активных наступательных действий украинских военных.