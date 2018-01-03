Глава МИД ФРГ заявил, что конфликт в Донбассе нельзя считать замороженным

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Германия не считает конфликт на востоке Украины замороженным, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль перед вылетом в Киев.

«Для нас конфликт не заморожен и не забыт, он актуален и очень опасен», — приводит его слова пресс-служба германского внешнеполитического ведомства.

Габриэль подчеркнул, что Берлин будет продолжать делать всё возможное, чтобы найти решение этого кризиса, которое принесёт мир в регион.

Ранее стало известно, что Зигмар Габриэль посетит Украину 3—4 января. В ходе визита он проведёт переговоры с главой украинского МИД Павлом Климкиным. Планируется, что дипломаты посетят Донбасс.

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