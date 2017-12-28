США готовы поддержать Минские соглашения в партнёрстве с нормандским форматом

Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон готов сотрудничать с участниками нормандского формата по вопросу разрешения конфликта на Украине и для поддержания реализации Минских соглашений.

«Соединённые Штаты готовы при взаимодействии с Францией, Германией и Украиной сотрудничать с Россией в вопросе реализации Минских соглашений для достижения цели разрешения конфликта, включая действия через миротворческие силы с широким мандатом в области безопасности на территории всей зоны конфликта», — приводит РИА Новости заявление Науэрт.

Она добавила, что под этим подразумевается сотрудничество в области «контроля за государственной границей и ответственности за обеспечение отвода тяжёлого вооружения».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе.