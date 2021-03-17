В ЕП призвали оценить ущерб странам ЕС от антироссийских санкций

Европарламентарий от Бельгии Филип Де Ман (группа «Идентичность и демократия») поднял вопрос об ущербе, понесённом странами ЕС из-за санкций, введённых Брюсселем в отношении Москвы. RT ознакомился с запросом депутата, направленным в адрес Совета Европейского союза.

«С 2014 года Совет ЕС ввёл против России ряд ограничительных мер и экономических санкций. Последние недавно были продлены до конца 2021 года», — напомнил Де Ман.

Он поинтересовался у совета, как там оценивают масштаб ущерба, понесённого Европой вследствие подобных решений.

«Просчитал ли Совет ЕС экономические последствия принятых экономических санкций для государств Европейского союза? Во что обходятся эти санкции членам Евросоюза?» — уточнил парламентарий.

В 2014 году ряд западных стран ввели санкции против России в связи с событиями на Украине. После этого Москва была вынуждена принять ответные меры. С тех пор стороны последовательно продлевают сроки действия взаимных ограничений.

Как отметил российский лидер Владимир Путин, к 2019 году из-за введённых рестрикций Москва недополучила около $50 млрд, в то время как Евросоюз потерял $240 млрд.