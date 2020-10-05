«Темпы импортозамещения быстрее, чем ожидалось»: Минсельхоз США спрогнозировал рост производства свинины в России

В 2021 году в России произведут до 3,6 млн т свинины в убойном весе. К таким выводам пришли в Министерстве сельского хозяйства США. В отчёте ведомства, с текстом которого ознакомился RT, отмечается, что темпы импортозамещения в РФ оказались быстрее, чем ожидалось. Страна не только существенно сократила поставки свиного мяса из-за рубежа, но и открыла новые рынки для собственного экспорта. Как пояснили RT эксперты, национальное производство полностью удовлетворяет внутренние потребности, поэтому теперь компании ориентируются и на внешнюю торговлю. С прошлого года российскую свинину закупает Вьетнам. По мнению аналитиков, в будущем отечественные производители выйдут и на другие площадки.

Служба сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США прогнозирует повышение выпуска свиного мяса в России.

«Согласно прогнозам, производство свинины в 2020 году возрастёт до 3,52 млн т в убойном весе, что свидетельствует о более быстрых, чем предполагалось, темпах импортозамещения и открытиях новых рынков экспорта. На фоне ожиданий роста внутреннего спроса и умеренного увеличения экспорта прогнозируется, что в 2021 году производство вырастет до 3,6 млн т в убойном весе», — говорится в отчёте службы, с текстом которого ознакомился RT.

Для сравнения в американском ведомстве приводят данные за 2019 год. Тогда в РФ было произведено 3,3 млн т свиного мяса. При этом подчёркивается, что в документе не учитываются сведения по Крыму.

Между тем по информации Росстата в 2019 году животноводы по всей стране произвели 3,9 млн т свинины в убойном весе.

Как указывают в Минсельхозе США, один из факторов роста производства — внутреннее потребление свинины. Конкуренция между производителями приводит к установлению более доступных розничных цен. Это будет стимулировать покупателей.

По оценкам американского ведомства, в 2020 году россияне потребят на 1,7% больше свинины, а в 2021 году показатель вырастет ещё на 1,75% и составит до 3,48 млн т.

Как указывается в документе, развитию свиноводства в России также способствует доступность корма за счёт богатого урожая зерновых культур. Этот ресурс частично компенсирует негативное влияние ослабления рубля на себестоимость продукции, сообщается в отчёте.

Специалисты Минсельхоза США также отметили, что российский рынок свинины остаётся закрытым для Соединённых Штатов в связи с эмбарго.

Напомним, в 2014 году ряд западных стран ввели санкции против России в связи с событиями на Украине. После этого Москва была вынуждена принять ответные меры.

По решению президента РФ Владимира Путина был введён запрет для США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственных товаров, включая свинину, мясо крупного рогатого скота, молочные продукты, живую рыбу, овощи, фрукты и др.

За шесть лет действия продэмбарго Россия снизила зависимость от импорта сырья и значительно улучшила собственное сельскохозяйственное производство. Повысились показатели продовольственной безопасности внутреннего рынка по ряду товаров.

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Национальное производство особенно показало свою актуальность во время пандемии коронавирусной инфекции, заявил Путин.

«Опыт последних месяцев, когда международная торговля застопорилась из-за закрытия границ, показал тем не менее, что эта задача (импортозамещение. — RT) актуальности своей не потеряла, а может быть, становится ещё более актуальной», — считает глава РФ.

Как рассказала RT эксперт аграрных проектов Елена Тюрина, государство начало развивать свиноводческую отрасль ещё до начала программы импортозамещения. В итоге эта поддержка производителей на фоне эмбарго привела к сегодняшним высоким показателям.

«Свиноводство — первая отрасль, которая стала получать серьёзную господдержку, субсидированные кредиты. Начало активного финансирования, привлечения инвестиций в производство свинины у нас пришлось на 2006—2007 годы, когда был объявлен нацпроект», — сказала она.

Тюрина также заметила, что в 2020 году наметился перелом в соотношении импорта и экспорта свиного мяса — страна перешла от отрицательного баланса к положительному.

В первые шесть месяцев 2019 года Россия имела отрицательное сальдо торгового баланса по данной продукции. Объём импорта превышал объём экспорта на $135 млн. Однако в этот же период 2020 года поставки за рубеж превысили закупки на $106 млн, пояснила эксперт.

Свиньи

РИА Новости

© Александр Кондратюк

Рекорды отечественного производства

В Минсельхозе США также обращают внимание на изменения показателей импорта и экспорта российской свинины.

Как указывается в документе, объём поставок в Россию сократился из-за отмены квоты на импорт. Нулевая ставка внутри квоты с января 2020 года была заменена 25-процентным тарифом на всё импортируемое свиное мясо.

Однако поставки сократились больше, чем ожидалось, отмечается в отчёте. Специалисты объясняют это ослаблением рубля и проблемами с дистрибьюцией, обусловленными пандемией COVID-19.

Когда в конце апреля 2020 года закрылись заведения общественного питания, произошёл сдвиг потребительского спроса от гостинично-ресторанного сектора к розничным магазинам, подчёркивают в американском ведомстве. В результате потребление местной охлаждённой свинины возросло, что ударило по спросу на импортное замороженное мясо.

Из-за этих факторов объём импорта снизится до 10 тыс. т в 2020 году и останется примерно на таком же уровне в 2021-м, предполагают американские специалисты.

В Минсельхозе США считают восстановление благоприятных торговых условий для иностранных компаний в России сомнительным, так как местные поставщики успешно заменили недостающую зарубежную продукцию.

Согласно рейтингу Национального союза свиноводов, в тройку крупнейших производителей свинины в РФ вошли АПХ «Мираторг» — 9,7% от всего промышленного производства в РФ, ГК «Черкизово» — 6,5% и ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» — 6%.

Россия также наращивает экспорт. В американском министерстве ожидают, что в 2020 году поставки достигнут рекордных значений в 110 тыс. т, а в 2021-м возрастут до 130 тыс. т.

Однако в Национальном союзе свиноводов заявили, что экспорт продукции свиноводства в первой половине 2020 года уже достиг 88 тыс. т. Это на 96% больше, чем в предыдущем году. По оценкам организации, Россия сможет вывезти около 200 тыс. т товара по итогам всего года, если не возникнут форс-мажорные обстоятельства.

По словам эксперта Елены Тюриной, активный рост производства и реализация новых проектов привели к насыщению внутреннего рынка, поэтому сейчас производители ориентируются прежде всего на мировых заказчиков.

Вьетнамский скачок

Между тем американские специалисты связывают успехи экспорта со стабильным спросом со стороны традиционных закупщиков — восток Украины, Белоруссия, другие страны СНГ и ЕАЭС.

Кроме того, по их мнению, большую роль играет открытие новых рынков. Россия наладила поставки свинины в Гонконг и Вьетнам. При этом на долю последнего пришлось 35% от всего экспорта в первом полугодии 2020 года.

«Поставки российской свинины во Вьетнам стали главным положительным достижением 2020 года, а также поддержали внутренние цены на уровне, который послужил стимулом для наращивания производства», — говорится в отчёте.

Рынок Вьетнама открылся для компаний из России в конце ноября 2019 года. По словам генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалёва, это является колоссальным достижением.

«Вьетнам открылся сначала для двух российских предприятий. По последним данным, сейчас право поставок во Вьетнам имеют уже 12 компаний и работа по открытию вьетнамского рынка продолжается. Ещё порядка шести-восьми предприятий находятся на разной стадии аттестации», — рассказал он в интервью «Агроэкспорту».

Ковалёв также заметил, что 60% от мирового импорта приходится на страны Юго-Восточной Азии, именно поэтому важно выходить на этот рынок.

Управляющий директор «Совэкон» Андрей Сизов в разговоре с RT подчеркнул, что Вьетнам — это лишь одно из возможных направлений для российского экспорта. Основной площадкой, по его мнению, должен стать Китай.

«Китай уже допустил российскую птицу на свой рынок. Теперь обсуждается свиная продукция. Можно рассчитывать, что Китай будет более благосклонно относиться к российским предложениям в силу того, что это крупнейший импортёр в мире — более 4 млн т в год. При этом свиноводческая отрасль Китая ещё совсем не восстановилась после резкого падения производства в связи с АЧС (африканская чума свиней. — RT)», — сказал Сизов.

Мясной рынок во Вьетнаме

Reuters

© Kham

Перспективы юго-востока

Как подчеркнули в Минсельхозе США, российские власти работают над тем, чтобы получить разрешение на экспорт на ключевые азиатские рынки, однако эндемические очаги распространения АЧС в стране затрудняют реализацию этих инициатив.

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«По сообщениям источников в индустрии, в случае улучшения эпизоотической ситуации экспортный потенциал российских производителей свинины за год может вырасти на 100—200 тыс. т убойного веса», — заявили в ведомстве.

Как считает Сизов, успехи России в борьбе с АЧС будут способствовать выходу на китайский рынок. Он также отметил, что Пекин может признать регионализацию РФ, ведь в некоторых регионах — производителях свинины заболевание не зарегистрировано.

«КНР, например, признаёт европейскую регионализацию, поэтому поставки идут, хотя в ЕС тоже есть АЧС. Недавно болезнь появилась в Германии, а это основной производитель и экспортёр Евросоюза», — добавил он.

По мнению Елены Тюриной, в будущем Россия расширит географию экспорта свинины. Небольшие объёмы товара уже начинают поступать в ОАЭ, Индонезию и Индию. В 2020 году отечественные поставщики также реализовали продукцию в Малайзии, Сингапуре и на Филиппинах. Перечень стран, которые закупают пробные партии, постоянно растёт, отметила она.