Живой прирост: как увеличение производства мяса в России может повлиять на стоимость продукции

Производство мяса в России растёт рекордными темпами и, по прогнозам Минсельхоза, продлится как минимум до 2024 года. Во многом это связано с наращиванием экспорта российской продукции. Производители уже начали осваивать новые рынки, в том числе развивающихся стран. Как увеличение мясного производства может повлиять на стоимость продукции в России — в материале RT.

В России увеличивается поголовье крупного рогатого скота, свиней и птиц. По последним данным Росстата, в прошлом году производство мяса составило 10,6 млн тонн — это самый высокий показатель в современной российской истории.

Согласно данным Минсельхоза, с начала года поголовье мясного скота увеличилось на 8%. По прогнозам министерства, к концу 2019-го производство в животноводческом секторе вырастет на 1,8%, а к 2024 году — на 12%.

Наиболее высокими темпами растёт производство свинины. В 2018 году изготовлено 3,7 млн тонн этого мяса, сообщил Росстат. С таким показателем Россия входит в семёрку крупнейших стран — производителей свинины.

Показатели по птице и говядине увеличиваются, но пока меньшими темпами. Производство мяса крупного рогатого скота с 2017-й по 2018 год выросло почти на 40 тыс. тонн — до 1,6 млн тонн. Производство курятины и индюшатины пока остаётся самым большим сектором — около 5 млн тонн продукции в год.

Вместе с ростом собственного производства уменьшается импорт. В 2018 году в страну поставили 800 тыс. тонн мяса, но через пять лет Минсельхоз планирует сократить этот показатель ещё на 100 тыс. тонн. Кроме того, ведомство ожидает и рост экспорта мяса до 1,2 млн тонн.

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сообщил RT, что для сохранения таких же темпов роста производства мяса необходимо наращивать экспорт, поскольку внутренний рынок уже обеспечен. Эксперт подчеркнул, что для этого российским производителям следует снижать себестоимость продукции и повышать свою конкурентоспособность.

Глава Института аграрного маркетинга Елена Тюрина в беседе с RT рассказала о необходимости для производителей сосредоточиться на местной специфике импортёров.

«Нужна система продвижения, система сертификации производства продукции и экспорта в соответствии с требованиями в стране-потребителе. Также нужно учитывать предпочтения потребителей в разных странах. В арабских странах — это тушка и филе курицы. Здесь очень важно развитие направления халяль.Сейчас одни из главных рынков для России — страны Северной Африки», — пояснила эксперт.

Помимо традиционных импортёров российского мяса — стран СНГ и Ближнего Востока, отечественные производители выходят со своей продукцией и на другие рынки. Ранее Россельхознадзор сообщил, что Бразилия разрешила поставки российской говядины.

Более того, в конце января 2019 года Китай одобрил ввоз мяса птицы для 23 российских предприятий. Поставки курятины и индюшатины в КНР возобновляются после запрета 2005 года, связанного со вспышками вируса птичьего гриппа, сообщает РИА Новости.

Аналитики KPMG в докладе «Рынок продовольствия КНР: возможности для российских компаний» отмечают, что мясо считается самым перспективным продуктом аграрного производства для поставок в Китай. Так, экспортный потенциал России в этом продовольственном секторе оценивается в $814 млн к 2024 году.

Эксперты добавляют, что Китай сейчас заинтересован в увеличении импорта мяса из-за вспышек африканской чумы. По данным Минсельхоза КНР, поголовье китайских свиней сократилось на треть. Как сообщает ТАСС, сейчас Москва и Пекин ведут переговоры о возобновлении ввоза российской свинины из регионов с благоприятной экологической и эпидемиологической обстановкой.

«Сейчас китайский рынок открыт для птицы. Особенным спросом пользуются куриные лапки — это продукт номер один. Когда откроется рынок и для свинины, у российских производителей появятся дополнительные стимулы для дальнейшего увеличения производства», — подчеркнула Елена Тюрина.

В Минсельхозе считают, что дальнейший рост производства мяса, в особенности свинины, приведёт к снижению цен на эти продукты.

В январе килограмм свинины в среднем стоил 276 рублей, в июле — 274 рублей. Стабильной остаётся и стоимость говядины и курицы, говорится в данных Росстата.

Как заметила Елена Тюрина, при росте производства и снижении уровня реальных доходов нет серьёзных факторов для роста стоимости мясных продуктов.

«При нынешней ситуации с ценами ещё будет снижаться себестоимость производства. Из-за этого будут выигрывать производители, которые имеют высокий уровень интеграции. То есть одновременно занимаются выращиванием зерновых, производством кормов, соответственно, выращиванием скота и птицы, последующим убоем. Более того, у нас есть уже компании, которые сами занимаются реализацией произведённой продукции», — заключила эксперт.