«Сокращение зависимости»: Минсельхоз США отметил рост агросектора России на 30% после введения санкций

С 2014 года объём внутреннего сельхозпроизводства России увеличился на 30%. Об этом говорится в отчёте Минсельхоза США. В марте 2014-го страны Запада ввели в отношении Москвы ограничительные меры, на которые она вынуждена была ответить контрсанкциями. В документе, с текстом которого ознакомился RT, также отмечается, что Москва ориентирована на снижение зависимости от импорта и продвижение экспорта отечественной продукции. Специалисты из Соединённых Штатов подчёркивают, что РФ — это огромный рынок сбыта, однако «в результате контрсанкций сокращается перечень американских продуктов, допускаемых к экспорту в Россию».

В результате рестриктивных мер Запада и контрсанкций, которые была вынуждена ввести в ответ Москва, объём внутреннего сельхозпроизводства России увеличился на 30%. Такие выводы содержатся в отчёте службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США.

«В марте 2014 года в отношении России были введены финансовые санкции со стороны 31 государства, в том числе США. Россия ответила контрсанкциями, под действие которых попало множество видов импортной сельхозпродукции. В итоге с 2014 года объём внутреннего сельхозпроизводства страны вырос на 30%. Российские власти в целом ориентированы на сокращение зависимости от импорта и продвижение экспорта отечественного зерна, мяса и обработанных продуктов питания», — указывается в документе, с текстом которого ознакомился RT.

Согласно отчёту, в последние три года среднегодовой темп роста производства обработанных продуктов питания в России сохранялся на уровне 5%. В 2018 году, как указывают американские специалисты, в отрасли производства еды и напитков было выпущено продукции на сумму $101 млрд (почти 6,4 трлн рублей), что на 7% больше по сравнению с показателем предыдущего года.

«Стремясь поспевать за такими темпами роста, российская отрасль производства обработанных продуктов питания продолжает выделять средства на новое оборудование и расширение ассортимента закупаемых ингредиентов», — отмечается в документе Минсельхоза США.

Напомним, 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» в ответ на санкции Запада против РФ. В этот же день вступило в силу эмбарго на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ограничения коснулись колбасы, мяса, овощей, фруктов, морепродуктов, рыбы, а также сыров и другой молочной продукции.

Кроме того, комментируя ситуацию с санкциями, глава государства Владимир Путин подчеркнул, что Россия ни с кем не ругалась, а санкции поспособствовали развитию ряда секторов экономики.

Он добавил, что, согласно экспертным данным, в результате всех ограничений Россия с 2014 года недополучила около $50 млрд, ЕС потерял $240 млрд, США — $17 млрд.

«Но кое-что мы и получили... Во-первых, мы должны были, и мы это сделали, включить мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики... Это заставило развивать нас даже те направления, где раньше у нас не было компетенции», — отметил Путин.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Перспективный рынок сбыта

В отчёте службы Минсельхоза США также указывается: в то время как импорт Россией потребительских продуктов питания упал c 2014 года на 35%, Москва продолжает закупать фрукты и овощи, орехи, говядину, соки, сыры и вина у иностранных поставщиков. Как отмечают американские специалисты, многие продукты Россия закупает у не затронутых контрсанкциями стран, в число которых входят Белоруссия, Турция, Китай, Бразилия, Эквадор, ЮАР, Чили и Аргентина.

Между тем, как говорится в документе, РФ представляет собой огромный потребительский рынок, однако «в результате контрсанкций сокращается перечень американских продуктов, допускаемых к экспорту в Россию».

Также по теме Ответный ход: как изменился сельхозрынок России за пять лет продовольственного эмбарго 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях...

Однако в Минсельхозе США указывают, что (даже несмотря на трудности) для американских производителей есть ряд возможностей в нишевых сегментах российского рынка.

По мнению американских специалистов, Штаты задают тренд в производстве органических и веганских продуктов питания, однако «негативное восприятие» Соединенных Штатов оказывает влияние на импортёров и компании розничной торговли.

В Минсельхозе США также дают ряд рекомендаций, как вести бизнес с россиянами. Так, отмечается, что большинство граждан России, занимающихся международной торговлей, понимают английский язык и могут писать на нём. В то же время указывается, что россияне общаются по телефону и по электронной почте, однако высоко ценят личные встречи.

Как отметил в разговоре с RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, привлекательность российского рынка очевидна.

«То, что Москва является перспективным рынком сбыта, — очевидно, причём не только по продовольствию, но и по любым товарам торговли. Естественно, то, что американцы не могут выйти на российский рынок из-за контрсанкций, доставляет им неудобство и дискомфорт», — подчеркнул эксперт.

В целом Россия не испытывает большой потребности в американских продуктах, так как основные потребительские продукты питания страна производит сама. Такое мнение в беседе с RT выразил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

«Если говорить о США, в ближайшие годы для сельскохозяйственных и продовольственных товаров Россия не является перспективным рынком сбыта, потому что подавляющее большинство продуктов мы либо научились производить сами, причём относительно дёшево и качественно, либо у нас есть альтернативные источники товаров. Поэтому потребность в американском продовольствии у нас невысока», — добавил он.

Reuters

© Maxim Zmeyev

Интерес к здоровому образу жизни

Указывают в Минсельхозе США и на растущий интерес россиян к здоровому образу жизни. В частности, приводится статистка американской аналитической компании Nielsen, согласно которой более 84% россиян изменили свои пищевые привычки. Так, 53% респондентов сократили потребление жиров, 65% — сахара. Кроме того, 67% увеличили долю натуральных и полезных продуктов в своём рационе.

В то же время в отчёте перечисляются наиболее перспективные для экспорта в Россию товары. В их число входят томатные пасты, вина, «известная и любимая российскими потребителями» клюква, корма для кошек и собак, соусы и готовые пищевые продукты.

По мнению Дмитрия Рылько, РФ стремится к сокращению импорта, но тем не менее представляет собой интересный рынок для нишевых товаров.