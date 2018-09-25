Минкоммерции КНР: Китай и Россия способны вместе преодолеть торговую политику США

Заместитель министра коммерции КНР Фу Цзыин заявил, что Китай и Россия способны объединёнными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, которые развязали США.

Об этом сообщает ТАСС.

«Китай и Россия создали необходимые рамки для успешного сотрудничества... Экономики двух стран выгодно взаимно дополняют друг друга... В связи с этим мы путём обоюдных усилий способны преодолеть возникшие трудности», — сказал он.

Ранее США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая. В ответ власти КНР заявили о повышении таможенных пошлин на импорт американских товаров общим объёмом $60 млрд.

Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние Соединённых Штатов и КНР.