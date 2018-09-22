WSJ: Китай отказался от новых торговых переговоров с США
- Reuters
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что торговые переговоры должны были пройти в ближайшие дни, однако эскалация торгового противостояния двух стран привела к отмене намеченных консультаций Вашингтона и Пекина.
Ранее США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая. В ответ власти КНР объявили о повышении таможенных пошлин на импорт американских товаров общим объёмом $60 млрд.
Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние Соединённых Штатов и КНР.