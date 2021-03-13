Bloomberg: посол ЕС в России предложил изменить подход к Москве

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Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план дальнейших действий в отношениях с Москвой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Bloomberg: посол ЕС в России предложил изменить подход к Москве
  • © Caro / Schwarz
  • globallookpress.com

Как уточняется, в понедельник, 8 марта, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель присутствовал на обеде с Эдерером и другими высокопоставленными должностными лицами.

По данным агентства, в ходе встречи Эдерер отметил, что позиция Европейского союза в отношении России «устарела» и «слишком сфокусирована на украинском конфликте, ей необходимо двигаться дальше».

Собеседник также рассказал, что посол ЕС в России рекомендовал Евросовету поручить Боррелю разработать новый план дальнейших шагов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва открыта к конструктивному диалогу с Евросоюзом на основе взаимного уважения и учёта обоюдных интересов при готовности альянса к такому сотрудничеству.

2 марта ЕС ввёл новые санкции в отношении России. В частности, они коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.

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