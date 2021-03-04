Лавров заявил о готовности России к конструктивному диалогу с ЕС

Короткая ссылка
Москва открыта к конструктивному диалогу с Евросоюзом на основе взаимного уважения и учёта обоюдных интересов при готовности альянса к такому сотрудничеству, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил о готовности России к конструктивному диалогу с ЕС
  • © РИА Новости / POOL

В интервью журналу «Русская мысль» Лавров отметил недружественную политику ЕС в отношении России и продолжение со стороны Европы практики односторонних нелегитимных санкций.

При этом, по его словам, ЕС не поддерживает предложения Москвы начать диалог по проблемным вопросам с опорой на факты.

«Между тем Россия и ЕС — соседи. Убеждён, в наших общих интересах обеспечить мирное, стабильное, безопасное развитие всего евразийского континента. Мы были бы рады выходу на конструктивное сотрудничество с Евросоюзом на принципах взаимного уважения и учёта интересов. Когда и если в Брюсселе к этому будут готовы», — подчеркнул Лавров.

Российский министр напомнил, что взаимодействие России и Евросоюза особенно востребовано в сфере здравоохранения, изменения климата, научно-технической области, борьбе с международным терроризмом, наркоторговлей и киберпреступностью, а также в энергетике.

Ранее Лавров описал отношения Москвы и Брюсселя словами экс-президента США Барака Обамы о российской экономике: они разорваны в клочья.

Он также назвал главным мотивом санкций против России желание европейских государств самоутвердиться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить