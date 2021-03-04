Лавров заявил о готовности России к конструктивному диалогу с ЕС

Москва открыта к конструктивному диалогу с Евросоюзом на основе взаимного уважения и учёта обоюдных интересов при готовности альянса к такому сотрудничеству, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью журналу «Русская мысль» Лавров отметил недружественную политику ЕС в отношении России и продолжение со стороны Европы практики односторонних нелегитимных санкций.

При этом, по его словам, ЕС не поддерживает предложения Москвы начать диалог по проблемным вопросам с опорой на факты.

«Между тем Россия и ЕС — соседи. Убеждён, в наших общих интересах обеспечить мирное, стабильное, безопасное развитие всего евразийского континента. Мы были бы рады выходу на конструктивное сотрудничество с Евросоюзом на принципах взаимного уважения и учёта интересов. Когда и если в Брюсселе к этому будут готовы», — подчеркнул Лавров.

Российский министр напомнил, что взаимодействие России и Евросоюза особенно востребовано в сфере здравоохранения, изменения климата, научно-технической области, борьбе с международным терроризмом, наркоторговлей и киберпреступностью, а также в энергетике.

Ранее Лавров описал отношения Москвы и Брюсселя словами экс-президента США Барака Обамы о российской экономике: они разорваны в клочья.

Он также назвал главным мотивом санкций против России желание европейских государств самоутвердиться.