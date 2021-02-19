Лавров описал отношения России и ЕС словами Барака Обамы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров описал отношения Москвы и Брюсселя словами экс-президента США Барака Обамы о российской экономике: они разорваны в клочья. Об этом глава МИД рассказал в интервью РБК.

По словам министра, Россию «воспринимают как чужака».

Он напомнил о своём интервью, в котором отметил готовность Росии к разрыву отношений с Евросоюзом «потому что отношений не осталось уже».

«Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама, правда про российскую экономику, «отношения разорваны в клочья», — сказал Лавров.

Нормальным отношениям России и ЕС мешает предвзятость, отметил он.

«Когда Жозеп Боррель стал Высоким представителем в мае 2019 года, он произнёс: «Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу». Мы тогда переспросили через его протокольную службу. Нам сказали, что это фигура речи и что его не так поняли. Но менталитет-то прорвался наружу», — добавил Лавров.

Как ранее рассказали в МИД, российская сторона готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдёт по инициативе самого Европейского союза.

По словам Лаврова, Россия готова к этому, если со стороны ЕС будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Он отметил, что Россия не желает изолироваться от мировой жизни, «но надо быть готовыми к этому».

В Кремле уточнили, что Москва не желает подобного разрыва отношений, а желает их развития.