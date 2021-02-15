Лавров заявил, что отношений России и ЕС «почти не осталось»

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Отношений Москвы и Брюсселя «почти не осталось», но российская сторона готова продолжать диалог. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что отношений России и ЕС «почти не осталось»
  • Reuters

«Любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет как этот разрыв происходит, отношения последовательно разрывает Европейский союз», — сказал он на пресс-конференции с финским коллегой Пекка Хаависто.  

По его словам, «поворотным пунктом» стал 2014 год, когда на Украине случился госпереворот.

«И Евросоюз показал свою по большому счёту беспомощность в отношении той договорённости, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша», — добавил он.

Лавров отметил, что «оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза» и именно тогда «состоялось по-настоящему унижение Евросоюза». 

«Уже много лет контакты между министром иностранных дел России и высокими представителями ЕС — Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини — в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом (потому что отношений почти не осталось), а таким ситуационным разговорам про Сирию, иранскую ядерную программу», — рассказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что у России нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.

Ранее в МИД России заявили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдёт по инициативе самого ЕС.

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