«Последствие абсолютно пагубной политики»: вице-спикер парламента Черногории — о преодолении кризиса в отношениях с РФ

Черногорский парламент (Скупщина) намерен налаживать сотрудничество с российской Государственной думой. Об этом в интервью RT заявил вице-спикер законодательного органа Страхинья Булайич. По его словам, черногорские парламентарии планируют в ближайшее время сформировать группу дружбы со своими коллегами из РФ. По словам зампредседателя парламента Черногории, сегодня отношения Подгорицы и Москвы находятся на недопустимо низком уровне из-за действий предыдущего черногорского правительства. Политик также назвал втягивание Подгорицы в НАТО без референдума ошибкой и отметил, что антироссийские санкции противоречат национальным интересам Черногории.

— Недавно вы призвали к возобновлению дружеских отношений между Черногорией и Россией и назвали унизительными некоторые недавние события в отношениях стран. Что вы имели в виду?

— Черногорско-российские отношения, установленные более 300 лет назад, на сегодняшний день скатились на самый низкий уровень за всю свою историю. Это последствие абсолютно пагубной политики предыдущего правительства под предводительством Демократической партии социалистов (ДПС, её лидером является действующий президент Мило Джуканович. — RT). Она непрерывно правила страной три десятилетия, а с 1997 года её политический курс был антисербским, антироссийским и антиправославным.

Именно поэтому я и заявил, что недавний период в истории Черногории полон унизительных моментов. И я надеюсь, что пришло время, чтобы отношения Черногории и России восстанавливались, ведь они попросту больше не могут быть на таком низком уровне.

— Вы также предложили восстановить межпарламентское сотрудничество между странами. Эта инициатива уже нашла отклик?

— Идея заключается в том, чтобы развернуть парламентскую дипломатию. Было бы самым естественным и логичным сформировать группы дружбы между Черногорией и Россией: по одной от парламентов обеих стран.

Это было бы хорошим началом. Я не считаю, что этим надо ограничиться. Это стало бы лишь одним из механизмов для начала разморозки отношений между Черногорией и Россией, которые сейчас, повторюсь, находятся на недопустимо низком уровне.

Страхинья Булайич

© Пресс-служба парламента Черногории

— Есть ли риск, что реализации данной инициативы будет мешать правительство Черногории, которое сейчас пытается избежать обвинений со стороны Брюсселя в пророссийской направленности?

— То, чем занимается парламент, — дело одного лишь парламента, и правительство здесь никак не участвует. Мы парламентская республика, поэтому Скупщина Черногории — самое значимое учреждение в государстве. Это законодательный орган, и правительство выбираем именно мы, а не наоборот. Всё, что мы организуем в рамках парламента, какие группы мы сформируем, — это исключительно наше дело.

— Когда могло бы начаться формирование этих групп?

— Надеюсь, уже в ближайшее время. Мы планируем начать формирование парламентских групп дружбы, в том числе с Россией, в ближайшие один-два месяца. Поскольку прямо сейчас у нас в Скупщине очень много работы. В частности, на повестке дня — избирательное законодательство. Необходимо принять целый комплекс законопроектов.

— Ваш блок «Демократический фронт» объявил, что не проголосует даже за бюджет, пока не будут приняты законы о прокуратуре. Почему было принято такое решение?

— Это отдельная история. Мой блок «Демократический фронт», входящий в правящую коалицию «За будущее Черногории», предложил принять законы о прокуратуре, и все партии внутри парламентского большинства поначалу согласились.

Но потом некоторые депутаты отозвали свои подписи, а мы остались при своей позиции и заявили, что не будем голосовать ни за один другой законопроект, пока данные законы о прокуратуре не будут приняты, как мы об этом договаривались изначально.

Ведь пока законодательство в сфере прокуратуры не изменится, не произойдёт и системных изменений, не будет разрыва с политикой предыдущего правительства, которое прокуратуру навязало как четвертую ветвь власти.

И мы все свидетели, как эта «ветвь» использовалась режимом Джукановича для постановочного процесса о якобы «государственном перевороте», который был срежиссирован с целью преследования оппозиции (речь идёт о якобы имевшей место попытке госпереворота, в причастности к которой правительство Джукановича обвиняло РФ. — RT).

— Почему депутаты отозвали свои подписи? На них было оказано давление извне?

— Да, предполагаю, здесь свою роль сыграл иностранный фактор — на них было оказано давление со стороны Брюсселя и некоторых других западных центров силы, которые имеют у нас в стране огромное влияние.

— Может ли подобное давление извне повлиять и на формирование группы дружбы с Россией в парламенте?

— Это исключительно наше внутреннее дело — какие группы дружбы формировать в парламенте. Не сомневаюсь, что мы столкнёмся с некоторым сопротивлением, но в целом не вижу причин, чтобы кому-то мешала какая-либо парламентская группа дружбы в принципе.

Страхинья Булайич

© Сергей Белоус

— Недавно в Никшиче состоялись муниципальные выборы, на которых партия Джукановича проиграла, но всё равно получила около 40%, как и в августе прошлого года. Насколько велики шансы Демократической партии социалистов на политический реванш?

— Результаты выборов в Никшиче показали, что уровень поддержки ДПС падает — они потеряли этот город. Это ключевой муниципалитет в Черногории. Существует даже неписаное правило: какой результат покажут выборы в Никшиче — такой расклад осуществится и на республиканском уровне.

Самое важное, что ДПС окончательно потеряла коалиционный потенциал: никто не пойдёт на объединение с ними, а партии вроде социал-демократов, которые были на это готовы, не прошли даже трёхпроцентный избирательный барьер. Мы для своей политсилы могли ожидать результата выше, но существенно лишь то, что ДПС потерпела поражение.

— Можно ли надеяться, что в ходе нормализации отношений между Подгорицей и Москвой антироссийские санкции со стороны Черногории будут отменены или хотя бы ослаблены?

— Санкции против России противоречат национальным интересам Черногории не только с точки зрения истории, нашей родственности (ведь мы одна кровь), но и в практическом смысле — с чисто экономической точки зрения.

К нам из России и Сербии приезжает больше всего туристов. Ещё недавно из России к нам приходили крупные компании — от алюминиевого комбината до разработки бокситовых рудников.

Будут ли эти санкции в будущем отменены? Будут. Для этого понадобятся некоторое время, терпение, упорство и мудрость. Подобная политика не сможет удержаться: она противоестественна для Черногории. Во всей этой истории Черногория — лишь инструмент. Я не ожидаю, что это произойдёт очень быстро, но верю, что со временем Черногория вернётся к самой себе.

Могу понять логику предыдущих властей, которые таким образом показывали свою сервильность и подданство Западу, но никак не могу понять, зачем новое правительство продлевает санкции против России, хотя прекрасно знает, что выиграло выборы благодаря совершенно другим народным настроениям и ожиданиям.

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— Что может получить черногорская экономика от отмены антироссийских санкций?

— Если бы санкции были отменены, то логично было бы ожидать возврата российских инвестиций в страну. Открылся бы российский рынок для черногорской продукции — он настолько огромен, что мог бы абсорбировать всё производимое в стране.

Реалии черногорской экономики таковы, что она в большей мере состоит из сферы услуг. К такой ситуации привело упорное протежирование неолиберального концепта со стороны предыдущего правительства. Пандемия коронавируса полностью разрушила эту красочную теорию о «рынке, который решает всё».

Так что новое правительство, безусловно, должно вернуться к реальной экономике. Черногория — это, конечно же, известный туристический курорт, но, как я уже сказал, нельзя жить за счёт одной сферы услуг. Поэтому необходимо возобновлять производство и создавать новые рабочие места.

— А как в целом граждане Черногории относятся к России?

— Подавляющее большинство граждан Черногории относятся к России весьма позитивно. С точки зрения истории Черногории бы не существовало без помощи России. В бюджете Российской империи даже была статья расходов «Черногория», на неё ежегодно выделялись определённые средства. Об этом имеются исторические документы.

Более того, народы Черногории и России связаны православной верой, славянской кровью, во всех войнах мы всегда были союзниками и выступали вместе на правильной стороне истории.

— Недавно разразился скандал вокруг выступления в парламенте главы Агентства национальной безопасности (АНБ) Деяна Вукшича. Утверждалось, что он якобы раскрыл секретную информацию НАТО, в том числе данные о противодействии спецслужб альянса «российской разведке». Правда ли это?

— Считаю, что вокруг этого инцидента развели больше разговоров, чем он того стоит. Причём делается это с совершенно другой целью. Не было никакого особенного шпионажа.

Определённые документы АНБ по ошибке были переданы депутату, причём, насколько я знаю, ничего особенного в них не содержалось. Но по закону депутаты, имея высокий уровень доступа, обязаны сохранять в тайне информацию, прочитанную или услышанную на заседаниях комитета по безопасности. Так что нет абсолютно никакой утечки информации. А что касается ошибки, то этим вопросом должно заниматься отделение внутренней безопасности.

Если кто-то надеялся, что это приведёт к отставке правительства, увольнению главы АНБ или министров, то это глубокое заблуждение. В целом эта история не заслуживает особого внимания.

— В конце прошлого года парламент Черногории принял поправки к скандальному закону о свободе вероисповедания, который предусматривал изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Можно ли сказать, что теперь проблема решена и закон гарантирует права Сербской православной церкви?

— Да, гарантирует. Но политика — это всегда вопрос процедуры и, по-моему, здесь она должна была быть несколько иной. Как политик, я могу сказать, что было бы более целесообразно этот закон полностью отменить, а перед принятием нового подписать всеобъемлющий договор между Сербской православной церковью и Черногорией — так же, как это сделали другие религиозные общины: католическая, еврейская и исламская. А как человек верующий, я уважаю позицию своей церкви, которая заявила, что данные поправки её устраивают.

Шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви в Подгорице в феврале 2020 года

РИА Новости

© Даниил Африн

— С чем связано стремление части политических сил в Черногории создать черногорскую автокефалию? Уместны ли тут параллели с Украиной и её ПЦУ?

— Это очень сложный вопрос и тема для отдельного интервью. Мы имеем дело с реализацией «черногорского идеологического проекта», которая длится довольно давно.

Я часто провожу параллели с Украиной, ведь ситуация в Черногории невероятно похожа на происходящее там. Русь была крещена на территории современной Украины, когда формировалась так называемая Киевская Русь. А современные украинцы и нынешняя власть на Украине не желают иметь ничего общего с Россией.

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В нашем же случае на территории современной Черногории в 1219 году Святой Сава основал первые три сербские православные епархии. Как и на Украине, сегодня в Черногории современные «монтенегрины» стремятся разорвать все связи с Сербией.

И точно так же, как и на Украине, в современной Черногории выдумываются псевдорелигиозные организации в виде НПО (речь идёт о «Черногорской православной церкви», которая была зарегистрирована в 2000 году как неправительственная организация. — RT) и насаждается ложная история о их якобы тысячелетнем существовании. Возможно, на первый взгляд, я сравниваю несопоставимое, однако схожесть процессов слишком очевидна.

Согласно историческим фактам, так называемой автокефальной черногорской православной церкви никогда не существовало. Мы являемся свидетелями невероятного переписывания истории. Некоторые черногорские историки ссылаются на Конституцию короля Николы I от 1905 года, куда была вписана черногорская автокефальная православная церковь. Однако главное то, что она никогда не получала так называемый томос, который сделал бы её автокефалию возможной.

— Какую линию, на ваш взгляд, следует выстраивать Черногории на международной арене? Могла бы она, подобно соседней Сербии, выстраивать отношения одновременно и с ЕС, и с Россией?

— Самым благоразумным для Черногории в данный момент с точки зрения экономики, политики и вопросов безопасности было бы придерживаться нейтралитета. Конечно, это подразумевает самое широкое сотрудничество со странами региона и всего мира, в первую очередь, в экономической и социальной сферах. Думаю, такую позицию несомненно занимают и большинство граждан Черногории. Но, вопреки воле большинства населения, предыдущее правительство без референдума запихнуло Черногорию в НАТО. Это была большая ошибка.

Некоторые страны проводят референдумы и по менее важным, даже мелким вопросам, а у нас ересью посчитали идею спросить мнение граждан о таком важном решении. Именно потому, что правительство знало наперёд: народ бы это не поддержал.