«Собрали достаточно доказательств»: что известно об иске против НАТО за применение обеднённого урана в Югославии

В Высший суд Белграда подан первый из пяти исков с требованием к блоку НАТО выплатить компенсацию сербским гражданам, пострадавшим в 1999 году в результате бомбардировок Югославии, в ходе которых применялись снаряды с обеднённым ураном. Адвокат, ведущий дело, рассказал, что здоровье людей, оказавшихся в зоне ударов, было серьёзно подорвано: многие из них в последствии попали в медицинские учреждения с онкологическими заболеваниями. Юрист опирается на схожий иск итальянских военных и требует для каждого из пострадавших компенсации размером не менее €300 тыс. Эксперты отмечают, что сербские граждане имеют полное право выдвигать претензии к НАТО, однако сомневаются, что альянс признает свою вину.

В Высший суд Белграда подан первый гражданский иск к НАТО от одного из пострадавших при бомбардировках Югославии силами альянса в 1999 году с применением обеднённого урана. Об этом сообщает сербское национальное телевидение РТС.

Ранее адвокат истцов Срджан Алексич сообщил РИА Новости, что пока планируется подать пять заявлений. Иски впервые подаются от физических лиц и будут направлены в суды Белграда, Нови-Сада, Крагуеваца, Ниша и Вране.

«Речь идет о высших судах, в которые подадим пять исков. Пострадавшими являются физические лица — умершие и заболевшие военнослужащие и полицейские Союзной республики Югославия, которые находились в Косове в 1999 году. Хотим, чтобы на первом этапе это были идентичные случаи, как у итальянских военных», — приводит его слова РИА Новости.

В 1999 году участвовавшие в кампании НАТО итальянские военные дислоцировались в Косове и Метохии, после чего у некоторых из них были выявлены онкологические заболевания. Впоследствии они через суд добились права на денежную компенсацию и бесплатное лечение.

Алексич сообщил РТС, что как у сербских, так и у итальянских солдат были выявлены лейкемия, онкологические заболевания щитовидной железы, горла, мозга, костей, лейкемия и других органов.

Адвокат планирует добиться для каждого из сербских истцов компенсации ущерба в размере не менее €300 тыс. — по аналогии с военными из стран Западной Европы, которые пострадали из-за нахождения вблизи радиоактивных боеприпасов. В деле также принимает участие юрист Анджело Фиоре Тарталья, представлявший интересы военнослужащих из Италии.

«У него есть 181 решение суда, которое уже вступило в силу в Европе. Он будет членом моей адвокатской команды, мы зарегистрировали его в палату адвокатов города Ниша. Располагаем более чем 3 тыс. страниц материалов, включая вердикты, данные экспертиз, материалов специальной комиссии правительства Италии. Мы собрали достаточно доказательств, чтобы решение судов в Сербии было в нашу пользу», — подчеркнул Срджан Алексич.

Судебная процедура

Во время общения с журналистами Алексич подчеркнул, что использование обеднённого урана в снарядах нарушает право на жизнь сербских граждан, проживающих в крае Косово и Метохия и в южной Сербии. Он отметил, что в местах, где проводились бомбардировки подобными снарядами, по-прежнему живут люди, у многих из которых были выявлены онкологические заболевания.

Алексич добавил, что нынешние иски опираются в том числе на решение Окружного суда Белграда от 2001 года, которым руководители НАТО в лице американского генерала Уэсли Кларка и бывшего генсека альянса Хавьера Солана были признаны виновными в военных преступлениях против сербского населения.

По словам адвоката, в материалах дела, по которому было вынесено это решение, точно указаны даты и районы применения авиацией НАТО в 1999 году снарядов с сердечниками из обеднённого урана.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Reuters

© Yves Herman

Высший суд в Белграде должен рассмотреть иск в течение полугода и затем направить в штаб-квартиру НАТО. Альянс должен ответить на иск в течение 30 дней после его получения.

Срджан Алексич сообщил, что ранее Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял решение по схожему иску в пользу военнослужащих из Великобритании, получивших на службе дозу радиации.

Алексич подчеркнул, что за три месяца бомбардировок Югославии на регионы Косово и Метохия и на юг Сербии было сброшено около 15 тонн снарядов с обеднённым ураном. На сегодняшний день, по словам адвоката, планируется подать около 2,5 тыс. исков.

Балканская трагедия

Напомним, что в 1998 году косовские албанцы инициировали вооружённый конфликт против Союзной Республики Югославия (Сербии и Черногории) с целью добиться независимости Косова и Метохии. На фоне ангажированного освещения событий западными СМИ в конфликт вмешался Североатлантический альянс.

24 марта 1999 года под предлогом защиты мирных жителей Косова войска государств НАТО начали бомбардировку военных и гражданских объектов Югославии. Военная операция проводилась без санкции Совета Безопасности ООН, что является грубейшим нарушением международного права.

Последствия авиаудара сил НАТО по Югославии

Reuters

Бомбардировки продолжались с марта по июнь 1999 года. По оценкам сербской стороны, в результате авиаударов погибли более 2,5 тыс. человек, в том числе дети, ранения получили около 12,5 тыс.

Снаряды с сердечниками из обеднённого урана, изготовленными из отходов ядерного производства, имеют повышенные бронебойные характеристики, отмечают эксперты. Впервые они были широко применены армией США во время Войны в заливе в 1991 году. Тогда после вторжения и оккупации Кувейта иракскими силами многонациональная коалиция во главе с США нанесла удары по Ираку, вынуждая официальный Багдад вывести войска с кувейтской территории.

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В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что, несмотря на свою опасность, подобные снаряды не входят в списки запрещённых видов оружия.

«У таких снарядов высокая пробивная способность, их тяжело уничтожить, и они до сих пор не запрещены международными конвенциями», — рассказал эксперт.

В 2000 году НАТО выпустило доклад, в котором признало, что во время кампании в Косове было использовано около 10 тонн обеднённого урана. При этом альянс отрицал, что использование подобных боеприпасов может привести к негативным последствиям для здоровья.

Однако, несмотря на то что сербские граждане, как и военнослужащие западных стран, имеют право на компенсацию нанесённому их здоровью ущерба, НАТО вряд ли признает свою вину, считает Юрий Кнутов.

Как заявил в беседе с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, граждане Сербии имеют полное право на подачу таких исков, поскольку речь идёт о военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые были совершены войсками НАТО.

«В данном случае создаётся важный прецедент и, конечно, иски в отношении стран — членов НАТО могут подавать не только жители Сербии, но и граждане Ирака, Ливии, Йемена, Сирии и других стран, которые пострадали от действий США и их союзников», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что подобные боеприпасы, кроме своих первоначальных свойств, оказывают разрушительное воздействие на окружающую среду и оказавшихся в районе их применения людей.

«Применение снарядов из обеднённого урана является варварским способом ведения военных действий. Данное оружие не должно применяться с точки зрения всех мыслимых представлений о военных действиях, оно должно подпадать под категорию запрещённых видов вооружений», — отметил Шаповалов.

Однако подобное оружие до сих пор разрешено к использованию, подчеркнул эксперт.

«Для принятия мировым сообществом соответствующих решений, которые позволили бы запретить снаряды из обеднённого урана, нужна добрая воля всех стран — членов ООН. Но не стоит ожидать, что страны, входящие в НАТО, которые отрицают пролонгацию негативных последствий применения этих боеприпасов, её продемонстрируют», — заключил политолог.