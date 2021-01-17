Головокружение от успеха: какое влияние операция «Буря в пустыне» оказала на политику США на Ближнем Востоке

17 января 1991 года международная коалиция во главе с США нанесла первые удары по Ираку в рамках операции «Буря в пустыне». Кампания проходила с санкции Совбеза ООН с целью заставить Саддама Хусейна вывести войска из оккупированного Кувейта. Благодаря технологическому превосходству Вашингтона и его союзников армия Ирака потерпела поражение и вынуждена была уйти из эмирата. Однако, как отмечают эксперты, успех «Бури в пустыне» вселил в американское руководство уверенность в способности решать международные проблемы с помощью силы. Одним из последствий такой политики стало свержение Хусейна в 2003 году, которое спровоцировало разгул терроризма на Ближнем Востоке.

30 лет назад международная коалиция во главе с Соединёнными Штатами начала операцию «Буря в пустыне» против иракской армии, которая ранее оккупировала Кувейт по приказу президента Ирака Саддама Хусейна.

Эту операцию принято делить на несколько периодов. На первом этапе (17—22 января 1991 года) союзники завоевали господство в воздухе, на втором (23 января — 11 февраля) — был подорван военно-экономический потенциал Ирака, на третьем (12—23 февраля) — бомбардировки обрушились на скопления сухопутных войск арабской республики. В общей сложности авиаудары продолжались 39 дней. За это время было сброшено 88,5 тыс. т боеприпасов.

На финальном этапе (24—28 февраля) коалиция пустила в бой наземные части, что вынудило иракцев вывести все силы из Кувейта.

Противоречивые последствия

Войска Хусейна не смогли оказать серьёзного сопротивления и потерпели сокрушительное поражение от коалиции. Точных данных о потерях Ирака до сих пор нет, однако известно, что, помимо военных объектов, жертвами бомбардировок коалиции стали гражданские лица. По неофициальным оценкам, «Буря в пустыне» унесла жизни от 100 тыс. до 200 тыс. мирных иракцев. Со стороны коалиционных сил погибли около 340 человек, из них 293 — американские солдаты.

В 1990 году Ирак обвинил Кувейт в разработке нефтяных месторождений на спорных территориях и перепроизводстве нефти и потребовал компенсацию в размере около $2,5 млрд за «моральный ущерб», а также списание долга (по данным СМИ, от $15 млрд до $17 млрд). После отказа эмират был занят войсками Хусейна 2 августа 1990 года. Реальная причина оккупации Кувейта, как отмечают эксперты, заключалась в желании иракского лидера поправить экономическое положение страны за счёт соседнего процветающего, но слабого в военном плане арабского государства.

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Военную акцию Багдада мгновенно осудил Совет Безопасности ООН. В резолюции №660 от 2 августа 1990 года он потребовал от Хусейна незамедлительно вывести войска. Иракский лидер сообщил, что готов пойти на такой шаг, но вскоре объявил эту страну новой провинцией Ирака.

29 ноября 1990 года резолюцией №678 Совет Безопасности ООН выдвинул Хусейну ультиматум о выводе войск из Кувейта до 15 января 1991 года и санкционировал применение силы в случае отказа. В ответ Хусейн заявил, что намерен отстаивать территориальную целостность Ирака и пригрозил использовать химоружие.

В январе 1991 года Соединённые Штаты и их союзники стянули к границам Ирака, по данным СМИ, группировку численностью около 600 тыс. человек, сосредоточили более 4 тыс. танков и 3,7 тыс. артиллерийских орудий и миномётов. К берегам ближневосточного государства коалиция отправила свыше 100 кораблей, включая шесть авианосцев. Примерно 80% этих сил были американскими.

На стороне коалиции было подавляющее технологическое преимущество. Вооружённые силы США активно применяли новейшие самолёты, высокоточные управляемые боеприпасы воздушного базирования, крылатые ракеты «Томагавк», средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Эксперты называют «Бурю в пустыне» первым крупномасштабным вооружённым конфликтом на Ближнем Востоке, который прошёл без участия СССР. В период холодной войны Москва поддерживала Багдад поставками вооружения, но в 1990 году присоединилась к оружейному эмбарго, введённому Совбезом ООН.

Боевые действия в рамках операции «Буря в пустыне»

AFP

© PASCAL GUYOT

В беседе с RT главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аждар Куртов отметил, что «Буря в пустыне» привела к противоречивым последствиям для безопасности Ближнего Востока.

По словам эксперта, операция позволила восстановить суверенитет Кувейта, который был занят войсками Ирака в обход международного права. В то же время на фоне ослабления влияния Москвы «Буря в пустыне» вселила в Вашингтон уверенность в том, что множество проблем в мире можно относительно легко решить с помощью военной силы.

«Головокружительный успех «Бури в пустыне» послужил своеобразным прологом к дальнейшим войнам с участием США, но уже без санкций Совбеза ООН. Стратегической целью американцев было ослабление или ликвидация нелояльных режимов в Европе и на Ближнем Востоке ради установления глобальной гегемонии», — констатировал Куртов.

В 1995 и 1999 годах Соединённые Штаты вместе с союзниками провели операцию «Обдуманная сила» и «Союзная сила», которые разрушили югославскую государственность. Также без получения мандата Совбеза ООН в 1998 году американцы нанесли удары по Афганистану, а в 2001-м начали в этой стране операцию «Несокрушимая свобода».

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Под предлогом сокрытия Багдадом оружия массового поражения в 1998 году американские и британские войска атаковали с воздуха Ирак («Лиса пустыни»), а в марте 2003 года США и их союзники начали военную операцию «Шок и трепет», которая привела к свержению Саддама Хусейна.

Иракский лидер был захвачен американскими военнослужащими в декабре 2003 года в районе города Тикрит. В 2004 году он предстал перед судом и был казнён через повешение в 2006-м по обвинению в убийстве 148 шиитов в местечке Эд-Дуджейль в 1982 году.

«Хусейн был склонен к военным авантюрам и совершил немало преступлений, в том числе против собственного народа. На его руках много крови», — рассказал Аждар Куртов.

Однако он отметил, что иракскому лидеру в то же время удавалось сдерживать противоречия в обществе, радикальную исламизацию и в целом сохранять страну в более-менее стабильном состоянии.

Аналогичной точки зрения придерживается и политолог-востоковед, доцент РГГУ Сергей Серёгичев. По мнению эксперта, жестокость Хусейна невозможно оправдать, но его свержение обернулось эрозией иракской государственности, всплеском межконфессиональной вражды и разгулом терроризма.

«Конечно, операция по освобождению Кувейта в 1991 году была полностью оправданной, но в 2003 году американцами руководили совершенно иные мотивы. Между этими кампаниями нельзя ставить знак равенства. 2003 год показал, что США могут наплевать на все нормы международного права в поисках мифического оружия массового поражения», — подчеркнул аналитик.

Слепая политика

Как полагает Серёгичев, после интервенции США навязали народу Ирака неприемлемую форму государственного устройства, которая игнорировала необходимость баланса интересов шиитов, суннитов и курдов. В итоге в республике заметно усилились радикальные исламистские формирования суннитского толка.

Именно Ирак является родиной «Исламского государства» (ИГ)*, которое было образовано в 2006 году путём слияния 11 джихадистских бандформирований. Эта организация состояла в основном из бывших солдат и офицеров иракской армии, которые были верны Хусейну и не приняли новый режим.

В 2013 году ИГ и сирийская радикальная организация «Джабхат ан-Нусра»** объединились в единую террористическую структуру. В результате широкомасштабного наступления в 2014 году международный синдикат джихадистов оккупировал порядка 40% территории Ирака и около 30% САР, которая тогда была охвачена гражданской войной.

Боевик ИГ в Ираке

Reuters

По подсчётам специалистов, на пике могущества под чёрными знамёнами ИГ воевали десятки тысяч мотивированных и хорошо вооружённых боевиков из разных стран мира. В августе 2014 года США сформировали антиигиловскую коалицию, но боевые действия против джихадистов не привели к серьёзным успехам.

Ситуация коренным образом поменялась лишь с появлением на театре военных действий России: по просьбе официального Дамаска ВКС России в сентябре 2015 года начали сирийскую операцию.

На момент военного вмешательства Москвы под контролем правительства САР находилось лишь 8% территории. После завершения активной фазы операции в декабре 2017 года террористические формирования остались преимущественно в идлибской зоне деэскалации.

В пятую годовщину начала операции министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска уничтожили 865 главарей бандформирований и более 133 тыс. боевиков, в том числе 4,5 тыс. бандитов из РФ и стран СНГ.

Как полагает Аждар Куртов, зарождение и значительное усиление ИГ на Ближнем Востоке стало прямым следствием слепой гегемонистской политики Вашингтона. По его мнению, в стремлении закрепить статус победителя в холодной войне Соединённые Штаты взяли курс на расшатывание государственности Ирака и других стран региона, а также поддержку радикальных антиправительственных группировок.

«То, что мы наблюдаем последние 30 лет в Ираке, — яркий пример трансформации американской политики от оправданного применения силы к агрессивному военному вмешательству в дела нелояльных государств. При этом в ход могут идти любые средства, включая прямые и косвенные формы патронажа радикальных исламистов», — подытожил Куртов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.