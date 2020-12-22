«Борьба против терроризма продолжается»: почему сирийский МИД заявил о необходимости российского присутствия в стране

Военное присутствие России в стране не просто полезно, а необходимо. Об этом заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад. По его словам, США до сих пор поощряют активность радикальных группировок в регионе. Ранее президент САР Башар Асад напомнил, что террористы по-прежнему занимают несколько районов страны. Эксперты согласны, что в Сирии сохраняется сложная военно-политическая ситуация. Сотрудничество с Москвой стратегически важно для Дамаска, подчёркивают аналитики.

Российское военное присутствие в Сирии необходимо. Об этом заявил министр иностранных дел республики Фейсал Микдад.

Глава МИД САР отметил, что Россия и Сирия достигли общих побед в борьбе против терроризма. Однако это не означает, что с ним покончено, так как США продолжают поощрять активность террористических организаций, чтобы оправдать своё военное присутствие в стране, отметил Микдад.

«Борьба против терроризма продолжается различными путями и средствами», — заявил Микдад в интервью РИА Новости.

Говоря о военном присутствии России в Сирии, министр подчеркнул, что оно не просто полезно, а «необходимо».

Угроза дестабилизации

Похожую точку зрения ранее высказал президент САР Башар Асад. Отвечая в октябре на вопрос, завершилась ли война в Сирии, Асад отметил, что террористы до сих пор занимают некоторые районы страны.

«И я думаю, что их руководители намерены сделать так, чтобы она (война. — RT) продолжалась ещё долгое время. Вот, что нам кажется», — добавил сирийский лидер.

В то же время очаг международного терроризма на территории Сирии фактически ликвидирован. Об этом в ноябре заявил президент России Владимир Путин во время встречи с сирийским коллегой в формате конференции.

Путин отметил эффективную работу, которая проводится с участием Ирана и Турции по линии астанинского формата.

«Совместными усилиями нам удалось многого достичь. Очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован», — добавил глава государства.

Бомбардировщик Су-34 ВКС РФ во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в Сирии

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

По словам эксперта Российского совета по международным делам Григория Лукьянова, российское военное участие связано в первую очередь с борьбой против ИГ* и международного терроризма.

По словам Лукьянова, сейчас сохраняются сложности даже на той территории, которая вернулась под контроль правительства Сирии.

Также по теме Избирательная помощь: США планируют поддержать «гражданское общество» на северо-востоке Сирии Госдеп планирует выделить $75 млн на поддержку местных органов власти и гражданского общества в Сирии. Об этом говорится в описании...

«Разногласий очень много и с теми группировками, которые пошли на диалог с Дамаском, и с курдами, которые требуют предоставить им автономию. А это не устраивает власти САР, которые считают, что ресурсы, находящиеся на курдских землях, принадлежат всему сирийскому народу. Кроме того, часть территорий не контролируются центральным правительством, а находятся под властью группировок. Ситуация может быть дестабилизирована», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов.

«Интернациональная террористическая организация подавлена, но конфликт в Сирии пока не завершился. Страна сильно фрагментирована, есть вооружённая оппозиция разного толка», — отметил эксперт в комментарии RT.

Одной из точек на карте Сирии, где сохраняется напряжённая обстановка, остается провинция Идлиб. В начале ноября заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил СМИ, что связанные с группировкой «Джабхат ан-Нусра»** боевики участили обстрелы с территории идлибской зоны деэскалации.

Фейсал Микдад

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Остаётся непростой ситуация и на северо-востоке САР, где находятся подконтрольные США районы. В мае 2020 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что положение на северо-востоке Сирии ухудшается. Боевики ИГ активизировали вылазки на фоне пандемии коронавируса, в то время как США не заботятся о мирном населении региона, пояснила Захарова.

Как отметил Александр Крылов, сейчас в Сирии остаётся немало террористических организаций, связанных с другими странами.

«Например, в районе Алеппо и Идлиба действует группировка «Тахрир аш-Шам» (то же, что «Джабхат ан-Нусра». — RT), она включила в себя даже остатки ИГ. Эта группировка выступает за создание халифата только на территории Сирии. Сейчас террористы не ведут активное наступление, однако группировка может серьёзно дестабилизировать страну», — отметил эксперт.

Сирийский плацдарм

Напомним, к нынешней ситуации Сирию привёл гражданский конфликт 2011 года. На фоне «арабской весны», охватившей почти весь регион, протесты начались и в САР. Мирное противостояние быстро переросло в вооружённые стычки. Оппозиция оформилась в вооружённые отряды, самым крупным из которых стала Свободная сирийская армия (ССА). Кроме того, в условиях военного хаоса в стране возникло множество радикальных группировок. Наиболее заметной из них стала «Джабхат ан-Нусра» — на первых порах она была связана с «Аль-Каидой»***.

К 2014 году на сирийской военной арене закрепилась ещё более грозная и опасная сила — «Исламское государство Ирака и Леванта» (позднее — «Исламское государство»). Группировка со временем сократила своё название до «Исламского государства». Как и «Джабхат ан-Нусра», на первых порах ИГ также было связано с «Аль-Каидой».

Члены запрещённой в РФ организации ИГИЛ

AFP

© AHRAR AL-SHAM

В 2014 году ИГ начало активное наступление в Ираке и Сирии, террористы захватили крупный иракский город Мосул и часть сирийских территорий. По оценкам экспертов, к концу 2015 года игиловцы контролировали порядка 40% Ирака и значительную часть САР. Террористы исповедовали идеологию максимальной нетерпимости — такфиризм, и жестоко убивали на захваченных территориях не только христиан, но и мусульман-шиитов.

В августе 2014 года США во главе антитеррористической коалиции начали военную операцию против ИГ. При этом Вашингтон, в отличие от Москвы, не получал согласия официальных властей республики на военное присутствие в стране.

Ситуация в Сирии ухудшалась, в сентябре 2015 года официальный Дамаск обратился за помощью к Москве.

Операция стартовала 30 сентября. Самолёты ВКС РФ начали наносить точечные удары по целям ИГ в Сирии. Местом базирования российской авиационной группировки стал аэродром Хмеймим в провинции Латакия.

С моря в операции участвовала группировка ВМФ России. В октябре ракетные корабли «Дагестан», «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич» нанесли удары крылатыми ракетами по целям противника из акватории Средиземного моря.

Как отмечают эксперты, участие России в борьбе с террористами позволило переломить ситуацию. В 2017 году от боевиков удалось освободить почти всю территорию САР, за исключением четырёх анклавов. Самым крупным из них стала провинция Идлиб, граничащая с Турцией.

В том же году Россия, Иран и Турция основали формат переговоров по ситуации в Сирии, местом регулярных встреч сторон стала столица Казахстана Астана (сейчас Нур-Султан. — RT). В переговорах приняли участие представители ряда сирийских вооружённых организаций. Уже в январе 2017 года удалось договориться о создании трёхстороннего механизма, который позволил бы следить за соблюдением режима перемирия в САР.

Впоследствии в рамках астанинского формата был подписан меморандум о создании в Сирии зон деэскалации под контролем стран — гарантов перемирия: России, Ирана и Турции.

В 2018 году Москва и Анкара договорились создать в самой крупной из них — Идлибе — демилитаризированную зону.

Несмотря на это, ситуация в провинции не стабилизировалась. В конце 2019 года в Идлибе началось новое обострение. В ответ на действия боевиков сирийская армия начала наступление. Это вызвало протест со стороны Турции, однако в марте 2020 года конфликт был улажен и стороны договорились о прекращении огня.

Фактор сдерживания

Как отмечают эксперты, российское военное присутствие в Сирии достаточно велико. Сирийское руководство видит немало угроз регионального характера для национальной безопасности. Поэтому сотрудничество с Россией в военной, политической, экономической сферах считается стратегически важным для САР.

«Российское военное присутствие, базы рассматриваются Дамаском не как временное явление. Соглашение о статусе российских баз подразумевает пребывание российских военных в стране в течение 49 лет, с возможностью пролонгации. Власти Сирии напрямую связывают будущее своей страны и выживание государства с Россией», — отметил Григорий Лукьянов.

Гражданская война в Сирии

Reuters

© Ahmed Jadallah

По словам эксперта, говорить о сворачивании российского присутствия в Сирии действительно рано, поскольку сегодня в стране сохраняется сложная ситуация.

«Она стабилизировалась, сейчас нет серьёзных потрясений. Однако мирная жизнь до сих пор не налажена. Серьёзным фактором стали американские санкции, которые мешают восстановлению страны. Плюс этому мешает и общемировая рецессия», — отметил эксперт.

В условиях же экономических проблем затруднено и политическое восстановление страны, которая продолжает балансировать на грани нового кризиса. Военное присутствие России является сдерживающим фактором для деструктивных тенденций, полагают эксперты.

«В Сирии действуют две российские военные базы. Этого вполне достаточно, чтобы сдерживать ситуацию», — пояснил Александр Крылов.

По словам эксперта, условиями сокращения российского контингента в Сирии могли бы стать политическая консолидация и полная нормализация ситуации в стране. Чтобы это случилось, все политические силы САР должны принять участие в сложном конституционном процессе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.