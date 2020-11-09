Путин на встрече с Асадом заявил о ликвидации очага терроризма в Сирии

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Очаг международного терроризма на территории Сирии фактически ликвидирован. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с сирийским президентом Башаром Асадом в формате конференции.
Путин на встрече с Асадом заявил о ликвидации очага терроризма в Сирии
  • РИА Новости

«Нельзя не отметить и эффективную работу, проводимую в рамках астанинского формата с участием наших партнёров из Ирана и Турции. Совместными усилиями нам удалось многого достичь. Очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован», — сказал глава государства.

По его словам, заметно снижен уровень насилия, налаживается мирная жизнь.

«Ведётся инклюзивный политический процесс под эгидой Организации Объединённых Наций. Принципиально важное значение на данном этапе имеет и задача постконфликтного восстановления Сирии. И в первую очередь возвращение на родину сирийских беженцев и внутренне перемещённых лиц», — добавил Путин.

В январе Путин посетил с визитом Дамаск, где встретился с Асадом.

Тогда президент России отметил, что сотрудничество между российскими и сирийскими военными позволяет уничтожать наиболее опасных террористов.

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