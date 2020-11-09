Путин на встрече с Асадом заявил о ликвидации очага терроризма в Сирии
- РИА Новости
«Нельзя не отметить и эффективную работу, проводимую в рамках астанинского формата с участием наших партнёров из Ирана и Турции. Совместными усилиями нам удалось многого достичь. Очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован», — сказал глава государства.
По его словам, заметно снижен уровень насилия, налаживается мирная жизнь.
«Ведётся инклюзивный политический процесс под эгидой Организации Объединённых Наций. Принципиально важное значение на данном этапе имеет и задача постконфликтного восстановления Сирии. И в первую очередь возвращение на родину сирийских беженцев и внутренне перемещённых лиц», — добавил Путин.
В январе Путин посетил с визитом Дамаск, где встретился с Асадом.
Тогда президент России отметил, что сотрудничество между российскими и сирийскими военными позволяет уничтожать наиболее опасных террористов.