Путин отметил роль российских военных в ликвидации террористов в Сирии

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Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество между российскими и сирийскими военными позволяет уничтожать наиболее опасных террористов.

«За прошедший год сделано немало. Военнослужащие военной полиции успешно действовали на Голанских высотах, в Пальмире, Алеппо... Лётчики ВКС России ведут разведку и оказывают авиационную поддержку... сирийской армии. Совместные действия позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей», — приводит обращение пресс-служба сирийского президента.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом. Кроме того, российский лидер посетил командный пункт группировки войск Вооружённых сил России в САР.

Позднее Путин направился в Турцию, где в среду, 8 января, примет участие в вводе в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», а также проведёт переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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