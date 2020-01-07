Путин прибыл в Турцию

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Президент России Владимир Путин прибыл в Турцию, где в среду, 8 января, примет участие в вводе в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».
Путин прибыл в Турцию
  • © Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе российского лидера, у Путина публичных мероприятий на вторник, 7 января, в Турции не запланировано.

Ранее сообщалось, что помимо участия в церемонии запуска «Турецкого потока», президент России также проведёт переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Турцию Путин прибыл из Дамаска, где он встретился с сирийским лидером Башаром Асадом, а также посетил командный пункт группировки войск Вооружённых сил России в САР.

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