Путин 8 января поучаствует в запуске «Турецкого потока» в Стамбуле
- РИА Новости
Об этом сообщили в Кремле.
Также он встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президенты обсудят дальнейшее развитие сотрудничества двух стран и «актуальную международную проблематику», в том числе ситуации в Сирии и в Ливии.
В ноябре 2019 года в Анкаре сообщили, что Путин приедет в Турцию в начале января 2020 года. Как отмечали в Кремле, поводом для следующей встречи Путина с Эрдоганом может стать запуск «Турецкого потока».