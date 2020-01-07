Путин 8 января поучаствует в запуске «Турецкого потока» в Стамбуле

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Президент России Владимир Путин 8 января, в среду, прибудет в Стамбул для участия в церемонии запуска «Турецкого потока».
Путин 8 января поучаствует в запуске «Турецкого потока» в Стамбуле
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Кремле.

Также он встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президенты обсудят дальнейшее развитие сотрудничества двух стран и «актуальную международную проблематику», в том числе ситуации в Сирии и в Ливии.

В ноябре 2019 года в Анкаре сообщили, что Путин приедет в Турцию в начале января 2020 года. Как отмечали в Кремле, поводом для следующей встречи Путина с Эрдоганом может стать запуск «Турецкого потока».

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