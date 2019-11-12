В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поводом для следующей встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Таийпом Эрдоганом может стать запуск «Турецкого потока».

«Речь шла о том, что хорошим поводом для личного контакта будет церемония, которая ознаменует завершение всех работ по «Турецкому потоку»... Это по планам должно произойти в грядущем январе», — отметил Песков, отвечая на вопрос о ближайших планах по контактам лидеров двух стран.

При этом пресс-секретарь отметил, что между Путиным и Эрдоганом «достаточно быстро согласовываются контакты телефонные, поэтому в данном случае это может быть в любой момент».

Ранее Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты планирует обсудить ситуацию в Сирии с Путиным.