Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Камышлы была «террористическая атака». Эрдоган добавил, что «террористы также остались в Манбидже» и частично в Телль-Абъяде.

«Ни США, ни Россия не смогли вычистить их в оговорённые сроки. Мы это будем обсуждать в Вашингтоне. Потом у нас будет возможность поговорить с Путиным», — заявил он.

Ранее представители властей Турции и США провели полуторачасовую встречу, в рамках которой обсудили планируемый 13 ноября визит Эрдогана в США. Также была обсуждена необходимость расширения сотрудничества между Турцией и США по соглашению о создании зоны безопасности в Сирии.