Власти Турции и США обсудили ситуацию в Сирии

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын встретился со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри и американским послом Дэвидом Саттерфилдом. Стороны обсудили последние события в Сирии.

Как сообщает Anadolu, также в рамках полуторачасовой встречи в стамбульском районе Долмабахче состоялось обсуждение планируемого на 13 ноября визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Соединённые Штаты и необходимости расширения сотрудничества между Турцией и США по соглашению о создании зоны безопасности в Сирии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о существенном продвижении в ходе политического процесса урегулирования в Сирии, отметив, что «впервые удалось запустить прямой межсирийский диалог по вопросам, связанным с основным законом САР».

Также стало известно, что новое заседание конституционного комитета Сирии пройдёт в Женеве 25 ноября.