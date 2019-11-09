Лавров заявил о продвижении в процессе сирийского урегулирования

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о существенном продвижении в ходе политического процесса урегулирования в Сирии.

«На этом направлении в последнее время удалось достичь весьма существенного прогресса... Впервые удалось запустить прямой межсирийский диалог по вопросам, связанным с основным законом САР», — сказал российский министр в беседе с армянским информагентством «Медиамакс».

По словам главы МИД, теперь самим сирийцам предстоит «самостоятельно, без вмешательства, давления извне или навязывания искусственных временных сроков договориться по всему спектру соответствующих вопросов».

Лавров добавил, что окончательное урегулирование в республике должно включать возвращение в «арабскую семью» — Лигу арабских государств.

«Ценим вклад армянской стороны, которая доставляет в Сирию гуманитарную помощь, работает над разминированием и ликвидацией взрывоопасных веществ, а также оказывает медицинское содействие», — отметил министр.

Ранее Лавров по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана заявил, что старт прямых межсирийских переговоров начинается 30 октября.