Россия, Турция и Иран приветствуют созыв конституционного комитета САР

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Старт прямых межсирийских переговоров состоится 30 октября, в среду, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом в Женеве.

«Мы долго и не без проблем, настойчиво шли к этому важнейшему событию, которое состоится завтра, к старту прямых межсирийских переговоров. По нашему общему убеждению — общая большая победа, но самое главное — это достижение сирийского народа», — сказал Лавров.

По его словам, политический процесс в Сирии должен принадлежать самим сирийцам, а военного решения у сирийского вопроса нет.

«Работа этого комитета должна строиться без навязывания извне каких-либо искусственных сроков», — заявил российский министр. К соответствующим выводам пришли все стороны переговоров.

Как говорится в совместном заявлении Зарифа, Чавушоглу и Лаврова, конституционный комитет будет созван 30 октября «в Женеве при решающем вкладе стран — гарантов астанинского формата».

Ранее посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что члены конституционного комитета Сирии соберутся в Женеве 30 октября.

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