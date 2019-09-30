В ООН назвали дату заседания конституционного комитета САР

Члены конституционного комитета Сирии соберутся в Женеве 30 октября. Об этом сообщил специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

«Через один месяц, 30 октября, я планирую собрать 150 сирийских мужчин и женщин, чтобы начать работу сбалансированного и инклюзивного Конституционного комитета Сирии», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Педерсен сообщил, что создание комитета поддержали все члены Совбеза ООН, астанинская тройка и малая группа по Сирии. По его словам, по этому вопросу достигнут международный консенсус.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявлял, что председателя конституционного комитета САР назовут после 10 октября.