Педерсен заявил о консенсусе по конституционному комитету САР

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен в интервью РИА Новости заявил, что по конституционному комитету САР достигнут международный консенсус.

По его словам, комитет поддержали все члены Совбеза ООН, астанинская тройка, в которую входят Россия, Турция и Иран, а также малая группа по Сирии, в том числе Египет, Франция, ФРГ, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США.

«В том, что касается конституционного комитета, у нас международный консенсус. Его поддерживают все члены СБ ООН, партнёры по Астане и по малой группе», — заявил он.

Ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем сообщил, что председателя конституционного комитета Сирии назовут после 10 октября.

Также ФАН со ссылкой на сайт Минобороны передавало, что Россия 27 сентября зафиксировала 28 случаев нарушения режима прекращения огня в САР.