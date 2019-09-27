Председателя конституционного комитета Сирии назовут после 10 октября

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Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что решение по поводу того, кто станет председателем конституционного комитета САР, будет принято ближе к середине октября.
Председателя конституционного комитета Сирии назовут после 10 октября
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если вы мне зададите этот вопрос после 10 октября, я вам отвечу… Потому что Педерсен приедет в Дамаск, и там мы решим», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем Муаллем добавил, что дату первого заседания комитета он согласует во время встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.

Ранее министры иностранных дел России, Ирана и Турции в ходе трёхсторонней встречи на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН договорились оказывать содействие проведению первого заседания конституционного комитета Сирии в Женеве.

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