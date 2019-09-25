Главы МИД России, Ирана и Турции обсудили конституционный комитет САР

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции в ходе трёхсторонней встречи на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН договорились оказывать содействие проведению первого заседания Конституционного комитета Сирии в Женеве.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России.

«Министры договорились содействовать проведению первого заседания Конституционного комитета в Женеве», — указано в сообщении.

Также стороны заявили о решимости оказывать поддержку комитету с помощью постоянного взаимодействия со сторонами и спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании конституционного комитета в Сирии, который, по его словам, в ближайшие недели должен начать работу в Женеве.