Педерсен: определена редакционная группа конституционного комитета САР

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Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что редакционная группа конституционного комитета САР в составе 45 человек сформирована и начнёт работу в понедельник, 4 ноября.
Педерсен: определена редакционная группа конституционного комитета САР
  • Reuters

«Все группы конституционного комитета представили своих участников для редакционной группы. Она начнёт работу в понедельник», — приводит ТАСС его слова.

Ранее лидер Сирии Башар Асад заявил, что власти утвердят только те итоги заседания конституционного комитета, которые будут соответствовать национальным интересам республики.

В сентябре Педерсен заявил, что по конституционному комитету САР достигнут международный консенсус.

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