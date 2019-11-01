Педерсен: определена редакционная группа конституционного комитета САР
- Reuters
«Все группы конституционного комитета представили своих участников для редакционной группы. Она начнёт работу в понедельник», — приводит ТАСС его слова.
Ранее лидер Сирии Башар Асад заявил, что власти утвердят только те итоги заседания конституционного комитета, которые будут соответствовать национальным интересам республики.
В сентябре Педерсен заявил, что по конституционному комитету САР достигнут международный консенсус.