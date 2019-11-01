Асад сообщил о позиции Дамаска при формировании конституционного комитета

Лидер Сирии Башар Асад в интервью сирийским гостелеканалам рассказал о позиции Дамаска при формировании конституционного комитета.

Как сообщает SANA, Асад «подтвердил, что Сирия не пошла ни на какие уступки в отношении формирования комитета».

«Любые итоги этого заседания, соответствующие национальным интересам, даже если это будет новая Конституция, мы утвердим её, если один пункт будет противоречить интересам нации, то мы будем противостоять этому», — заявил он.

29 сентября специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что по конституционному комитету САР достигнут международный консенсус.