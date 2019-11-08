Новое заседание конституционного комитета Сирии пройдёт в Женеве 25 ноября. Об этом сообщил специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

«Два сопредседателя комитета согласились встретиться вновь в Женеве через 14 дней. Таким образом, следующий раунд дискуссий стартует 25 ноября», — приводит ТАСС слова Педерсена.

Ранее он заявил, что редакционная группа конституционного комитета САР в составе 45 человек сформирована и начнёт работу в понедельник, 4 ноября.

В октябре сообщалось, что новое заседание конституционного комитета Сирии может пройти в Дамаске.