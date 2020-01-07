Путин прогулялся с Асадом по Старому Дамаску

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Президент России Владимир Путин вместе с сирийским коллегой Башаром Асадом прогулялся по улицам Старого Дамаска, а также посетил мечеть и православный храм.
Путин прогулялся с Асадом по Старому Дамаску
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сирийского лидера, Путин посетил Омейядскую мечеть, а также старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска. 

Уточняется, что в ходе прогулки лидеров сопровождали министры обороны России и Сирии Сергей Шойгу и Али Айюб.

Ранее стало известно, что Путин после прибытия в Дамаск направился в командный пункт группировки войск Вооружённых сил России в Сирийской Арабской Республике.

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