Путин прогулялся с Асадом по Старому Дамаску
- Reuters
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сирийского лидера, Путин посетил Омейядскую мечеть, а также старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска.
Уточняется, что в ходе прогулки лидеров сопровождали министры обороны России и Сирии Сергей Шойгу и Али Айюб.
Ранее стало известно, что Путин после прибытия в Дамаск направился в командный пункт группировки войск Вооружённых сил России в Сирийской Арабской Республике.