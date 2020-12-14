«Мнение сербов значения для Запада не имело»: какую роль Дейтонские соглашения сыграли в судьбе Югославии

Четверть века назад после военной операции НАТО были подписаны Дейтонские мирные соглашения, остановившие Боснийскую войну. Документ имел противоречивые последствия. С одной стороны, договорённости обеспечили сербам автономию в Боснии и Герцеговине, с другой — закрепили независимость БиГ, предопределив дальнейший распад Югославии. По мнению экспертов, ключевую роль в ликвидации югославской государственности сыграло целенаправленное военно-политическое вмешательство Запада. В итоге, как полагают аналитики, интервенция альянса заметно ухудшила безопасность региона и отбросила развитие балканских стран далеко назад.

14 декабря 1995 года вступило в силу Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине (БиГ), больше известное как Дейтонские мирные соглашения.

В этот день в Париже, в Елисейском дворце, под документом поставили свои подписи президенты Сербии Слободан Милошевич, Республики Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович и Хорватии Франьо Туджман.

На церемонии подписания присутствовали президент США Билл Клинтон, премьер-министр РФ Виктор Черномырдин, президент Франции Жак Ширак, канцлер ФРГ Гельмут Коль, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор и премьер-министр Испании Фелипе Гонсалес.

Ранее, 21 ноября 1995 года, документ был парафирован на военной базе в Дейтоне (штат Огайо). Соглашения поставили точку в кровопролитной Боснийской войне в период 1992—1995 годов и послужили основой конституционного устройства независимой Боснии.

Противоречивые последствия

Дейтонские договорённости можно условно разделить на две части. Первый блок посвящён вопросам поддержания перемирия. Для предотвращения боестолкновений на территорию БиГ вводились так называемые силы по стабилизации (IFOR, позднее SFOR) численностью около 60 тыс. человек под командованием НАТО.

Москва, хоть и парафировала Дейтонские договорённости, выступила против военного присутствия альянса в Боснии. Россия решила отправить в республику собственные войска численностью более 1 тыс. человек, которые обеспечивали соблюдение мира.

Второй блок вопросов, который регулировали Дейтонские соглашения, посвящён государственному устройству Боснии, входившей до войны в состав Югославии.

Босния и Герцеговина де-факто превратилась в конфедерацию с двумя обособленными административно‑территориальными образованиями: мусульмано‑хорватскую Федерацию БиГ, занявшую 51% территории республики, и Республику Сербскую (49%). Столица Сараево, которую осаждали сербские формирования в первой половине 1990-х годов, осталась под контролем бошняков (боснийских мусульман).

Контроль за соблюдением гражданской части Дейтонских соглашений был возложен на Высокого представителя ООН по БиГ. Он получил право отменять решения боснийских властей и увольнять госдеятелей республики, если они, с его точки зрения, представляют угрозу безопасности региона.

В беседе с RT сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич отметил, что эффект от Дейтонских соглашений для безопасности Балкан оказался противоречивым.

По словам эксперта, подписанные в Париже договорённости остановили Боснийскую войну, жертвами которой стали более 100 тыс. человек, и в настоящее время остаются гарантом сохранения сербской автономии. В то же время Дейтонским соглашениям предшествовала военная операция НАТО Deliberate Force («Обдуманная сила»), и такое вмешательство Запада во многом предопределило дальнейший распад Югославии, считает Гайич.

«В начале 1990-х годов в Боснии хорваты и мусульмане сплотились, чтобы отделиться от Югославии. Но сербы не хотели в этом участвовать, что и спровоцировало войну. При этом Запад поддерживал сепаратистские тенденции, признавая отделившиеся государства, — Словению, Хорватию, потом пришёл черёд Боснии. Тем не менее важно то, что сербы смогли получить автономию в новом государственном образовании», — сказал Гайич.

Центр Сараева в период Боснийской войны

AFP

© GEORGES GOBET

Спустя четверть века Москва продолжает поддерживать сохранение Дейтонских соглашений, выступая против их пересмотра. В то же время российская дипломатия не видит смысла в дальнейшем существовании института высокого представителя в БиГ.

«Никто не может оспаривать тот факт, что данный механизм (аппарат Высокого представителя. — RT) внешнего контроля задумывался в качестве сугубо временной меры. Есть даже принципиальное решение о его сворачивании, принятое ещё в 2006 году, но его реализация постоянно откладывается под разными предлогами», — заявил в октябре в интервью газете «Глас Српске» глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как пояснил в комментарии RT научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт, несмотря на определённые недостатки Дейтонских соглашений, их сохранение позволяет Москве оказывать дипломатическую поддержку и развивать отношения с Республикой Сербской.

«У Дейтона немало недостатков: была создана система внешнего управления, не исчез конфликтный потенциал в отношениях между общинами Боснии. И всё же Дейтон кое-как сбалансировал интересы народов БиГ», — пояснил Энгельгардт.

«На сербов повесили ярлык палачей»

Однако, как отмечают исследователи, Дейтонские соглашения не смогли остановить процесс вовлечения Запада во внутриюгославский конфликт. После окончания Боснийской войны США и их европейские союзники стали целенаправленно поддерживать косовских сепаратистов.

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«Дейтонские соглашения на тот момент (1995 год) были наиболее оптимальным решением, но после них натовские агенты стали разжигать огонь сепаратистской войны албанцев Косова и Метохии, что послужило предлогом для интервенции альянса в 1999 году», — говорит Гайич.

По мнению медиааналитика, основателя агентства Imastum Альберта Мартиросяна, огромную роль при решении вопроса о военном вмешательстве в дела Югославии в 1999 году сыграло необъективное освещение Боснийской войны западными СМИ.

«Боснийскую войну можно назвать истоком демонизации образа сербов в глазах западной общественности. Её неадекватное освещение западными журналистами привело к тому, что на сербов прочно повесили ярлык единственных палачей и душителей свободы нацменьшинств, хотя жестокость по отношению к мирному населению была с обеих сторон конфликта», — сказал в комментарии RT Мартиросян.

В свою очередь, Георгий Энгельгардт считает, что США и ЕС категорически не устраивал внеблоковый статус Югославии в условиях краха биполярной системы международных отношений.

«Югославия продолжительное время была внеблоковой страной. Но западные государства стремились поставить Балканы под свой контроль. Мнение местного населения, и в первую очередь сербов, особого значения для Запада не имело», — констатировал Энгельгардт.

24 марта 1999 года под предлогом защиты мирных жителей Косова государства НАТО начали методичную бомбардировку военных и гражданских объектов Югославии. Военная операция проводилась без санкции Совета Безопасности ООН, то есть являлась грубейшим нарушением международного права.

Разрушения в Белграде после натовской бомбардировки

Reuters

«Действия альянса противоречили даже Североатлантическому договору 1949 года, в котором страны НАТО обязались не ставить под угрозу международные мир, безопасность и справедливость, а также воздерживаться от применения силы или угрозы её применения в международных отношениях, если это противоречит целям ООН», — говорится в материалах МИД РФ.

Несмотря на отдельные успехи, сербская армия оказалась не в состоянии противостоять совокупной мощи альянса. 3 июня Слободан Милошевич был вынужден согласиться на план политического урегулирования, который ему навязали западные государства.

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Так, Белград одобрил военно-техническое соглашение, которое обязывало Югославию вывести войска с территории мятежного края и отказаться от любой формы военной активности.

Несмотря на то что процесс мирного урегулирования ситуации, которым руководил Совбез ООН, не предусматривал отделения Косова, в 2008 году большинство западных государств признали независимость края. В ответ в Белграде заявили, что никогда не признают суверенитет этой территории. Все дальнейшие попытки Запада найти компромисс по данному вопросу успехом так и не увенчались.

Как полагают эксперты, ликвидация югославской государственности подорвала безопасность на Балканском полуострове и привела к социально-экономической деградации региона.

«Гражданские войны в Хорватии, Боснии и Герцеговине, агрессия НАТО в Косове привели к огромному количеству жертв, миллионным потокам беженцев, масштабным разрушениям. Всё это отбросило страны региона назад, и в целом многие из них до сих пор так и не достигли уровня развития 1990 года (когда они ещё находились в составе Югославии. — RT)», — резюмировал Энгельгардт.