Вучич заявил, что вооружение России укрепит военный нейтралитет Сербии

Сербский лидер Александр Вучич на смотре полученных от России танков Т-72МС выразил надежду, что российское вооружение поможет укрепить военный нейтралитет Сербии.

«Я благодарен России и президенту Путину за этот дар, сегодня вы могли видеть 11 новых танков Т-72МС... Ожидаем, что дополнительно усилим нашу армию, укрепим нашу идею военного нейтралитета, которая стала частью нашей стратегии обороны и безопасности, наших политических убеждений», — цитирует его РИА Новости.

Вучич выразил уверенность, что российские танки Т-72МС значительно укрепят боеготовность страны.

Он также подтвердил намерение Сербии продолжать сотрудничество с Россией по оснащению вооружённых сил.

В сентябре Вучич в телефонном разговоре с Путиным подтвердил военный нейтралитет Сербии на фоне отказа республики от участия в военных учениях с зарубежными странами.