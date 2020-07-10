«Способы давления»: как антиправительственные протесты в Сербии могут повлиять на переговоры по Косову

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Ирина Таран, Елизавета Комарова
Встреча в онлайн-формате руководства ЕС, Германии, Франции, Сербии и частично признанной республики Косово пройдёт 10 июля. Инициаторами саммита выступили Париж и Берлин, сообщили в Елисейском дворце. Очередной раунд переговоров по косовской проблематике состоится на фоне антиправительственных выступлений в Сербии, в причастности к которым ряд местных СМИ с подачи «Центра евро-атлантических исследований» уже обвинили Россию. В МИД РФ подобные выпады назвали «низкопробной заказухой». При этом эксперты не исключают, что демонстрации в Сербии действительно могли быть раздуты с подачи внешних игроков, которые теперь пытаются разыграть «антироссийскую карту» и охладить тем самым отношения между Москвой и Белградом. Политологи считают, что в ходе переговоров Брюссель будет настаивать на уступках со стороны Сербии, но власти республики вряд ли пойдут на это.
«Способы давления»: как антиправительственные протесты в Сербии могут повлиять на переговоры по Косову
  • Протесты в Белграде, 8 июля 2020 года
  • AFP
  • © Andrej Isakovic

В пятницу, 10 июля, пройдёт онлайн-саммит руководства ЕС, Германии, Франции, Сербии и частично признанной республики Косово. Об этом сообщается в официальном заявлении Елисейского дворца.

«По инициативе президента Франции и канцлера Германии 10 июля состоится видеоконференция на высшем уровне с целью возобновить прерванный полтора года назад диалог между Сербией и Косовом и дать Евросоюзу возможность поспособствовать разрешению разногласий между сторонами», — отмечается в сообщении.

Подчёркивается, что эта встреча сторон в онлайн-формате станет продолжением переговоров, прошедших в Берлине 29 апреля 2019 года.

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«Конференция... станет результатом шагов, предпринятых Францией и Германией в отношении Сербии и Косова для укрепления стабильности восточных Балкан и их связей с Евросоюзом», — указывается в заявлении.

Дату встречи уже подтвердили сербская сторона и руководство Косова.

Напомним, диалог между Белградом и Приштиной должен был состояться в Вашингтоне ещё 27 июня, однако он сорвался после того, как Гаагская специальная прокуратура обвинила косовского президента Хашима Тачи в военных преступлениях.

После этого президент Сербии Александр Вучич встретился в Брюсселе с руководством ЕС, в частности, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам переговоров Вучич сообщил, что обсуждал с представителями ЕС ситуацию в Приштине на предмет того, чего можно ожидать и какие Косово может выдвинуть условия. Глава Сербии также выразил уверенность, что республика сможет стать членом Евросоюза к 2026 году. Кроме того, он подчеркнул, что Белград заинтересован в ускорении интеграции в ЕС.

Глава ЕК, в свою очередь, акцентировала внимание на том, что вступление Сербии в ЕС зависит от решения косовского вопроса.

«Теперь, после выборов, требуется широкий диалог с участием всех политических сил для продвижения реформ, необходимых для сближения Сербии с Евросоюзом. Диалог с Косовом имеет ключевое значение», — написала Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twiter.

Стоит отметить, что через два дня после онлайн-встречи 10 июля по косовскому вопросу в Брюсселе должны пройти также отдельные переговоры между президентом Сербии и премьером мятежного края Авдуллой Хоти.

«Низкопробная заказуха»

Между тем в преддверии переговоров Белграда и Приштины при посредничестве Брюсселя, Берлина и Парижа в ряде городов Сербии начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки.

Активисты демонстрируют недовольство действиями властей по противодействию угрозе распространения коронавируса, а также критикуют политику президента Вучича. В ходе митингов пострадали как демонстранты, так и полицейские, ряд участников акций задержали.

По словам заместителя главы администрации Белграда Горана Весича, ущерб от протестов в столице Сербии уже составляет более 15 млн динаров (около €127 тыс.).

  • Протесты в Белграде, 7 июля 2020 года
  • Reuters
  • © Marko Djurica

При этом в обращении к нации 8 июля Александр Вучич отметил, что в штурме здания сербского парламента участвовали правые радикалы. Кроме того, он обвинил в причастности к беспорядкам иностранные спецслужбы.

«Президент отметил неудовлетворительную работу ряда сербских спецслужб, не успевших своевременно выявить вмешательство зарубежных разведок, и заявил, что в беспорядках и столкновениях с сербской полицией участвовали люди из стран бывшей Югославии, известные своей незаконной деятельностью», — сообщает пресс-служба президента Сербии.

При этом «Центр евроатлантических исследований», расположенный в Белграде и финансируемый в том числе Европейской Комиссией, Фондом Сороса, НАТО и посольством США, усмотрел в сербских протестах «российский след».

«Главными лидерами ожесточённых выступлений, свидетелями которых могла быть общественность, являются общественные деятели с открытой пророссийской позицией, которые применяют любые средства для того, чтобы лишить легитимности попытки Сербии достичь компромисса по вопросу нового статуса Косова посредством заключения всеобъемлющего многопланового соглашения, которое бы, с одной стороны, учитывало аргументы Республики Сербия, а с другой — позволяло бы ей оставаться на европейском пути», — говорится в заявлении Центра.

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Утверждается также, что якобы «интересам Москвы отвечает» цель — «остановить процесс стабилизации и демократизации Западных Балкан и не допустить компромиссного решения остающихся нерешёнными вопросов, которое закрепило бы весь регион, включая Сербию, на политическом Западе».

На просьбу одного из журналистов прокомментировать пресс-релиз «Центра евроатлантических исследований», Вучич ответил, что сербская сторона располагает информацией лишь о роли спецслужб ряда балканских стран в массовых протестах.

«У меня нет сомнений, что те, кто работал над организацией вчерашних беспорядков, намеревались ослабить позиции Сербии. Сейчас у нас уже есть доказательство причастности к беспорядкам представителей спецслужб (некоторых стран Балканского. — RT) региона и всего остального, о чём сможем рассказать позже, когда наши спецслужбы проведут подробный анализ. Я могу говорить только о том, чему у меня есть доказательства. Вы же не думаете, что протесты начались случайно?» — приводит слова Вучича немецкое издание IntelliNews.

При этом обвинения в адрес России со стороны «Центра евроатлантических исследований» отверг посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. В своём Twitter он написал, что такого рода заявления — не более чем примитивные русофобские клише.

«Хотя выдвижение «Центром евроатлантических исследований» абсурдных, необоснованных обвинений в адрес России не редкость, удивляет то, насколько искривлено может быть восприятие реальности у «экспертов», отыскавших «российский след» в организации беспорядков в Сербии», — подчеркнул Боцан-Харченко.

Глава диппредставительства РФ также выразил сожаление, что тиражирование пропаганды «российской угрозы» и недостоверной информации «бездумно подхвачены» рядом сербских СМИ. 

В МИД России, в свою очередь, такого рода сообщения и вовсе назвали «низкопробной заказухой» цель которой — «бросить тень на российско-сербское партнёрство».

«Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных «конспирологических» стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится «рука Москвы», — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

«Хотят добиться договора»

С точки зрения экспертов, в беспорядках и массовых протестах в Сербии действительно могут быть замешаны внешние игроки, однако к России это не имеет никакого отношения. 

«Центр евроатлантических исследований» выступил с обвинениями в адрес РФ, чтобы попытаться отвести подозрения от главных интересантов. На воре и шапка горит. Конечно, на первом этапе недовольство общества и правых подогрела оппозиция, а затем внешние игроки перехватили радикальную волну протестов, теперь же они пытаются разыграть и антироссийскую карту, чтобы прикрыть себя», — отметила в разговоре с RT профессор МГИМО Елена Пономарёва.

  • Протесты в Белграде, 8 июля 2020 года
  • AFP
  • © Andrej Isakovic

При этом у данных сил может быть несколько целей, которые они преследуют, намеренно выдвигая обвинения в адрес Москвы, считает Пономарёва.

«Первая — это охладить российско-сербские отношения. Вторая задача — послать Вучичу сигнал, что, если он не согласится на требования Брюсселя по Косову, его может ожидать судьба экс-президента Сербии Слободана Милошевича, которого свергли в результате «бульдозерной революции», — предположила Пономарёва.

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По её мнению, руководство Евросоюза сейчас стремится «нормализовать отношения между Белградом и Приштиной до такой степени, чтобы осуществить формальное признание этого самопровозглашённого образования».

«Этот процесс идёт с 2013 года после подписания Брюссельских соглашений, согласно которым постепенно происходит признание Сербией косовских документов, а также открытие границ. И будущее Сербии на пути евроинтеграции упирается именно в косовский вопрос. Соответственно, на предстоящих переговорах будет обсуждаться, насколько Вучич готов пойти на уступки», — спрогнозировала аналитик.

При этом она выразила надежду на то, что у Вучича «хватит политической воли не идти на поводу у западных коллег».

«Россия не раз заявляла, что косовский вопрос может быть решён не кулуарно, не за закрытыми дверями еврокомиссаров и западных лидеров, а на основе международного права и в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая однозначно даёт понять, что Косово — это сербская территория. Однако мы прекрасно понимаем, что есть способы давления на любого политического лидера. И то, что наши западные коллеги этими способами давления уже пользуются, налицо», — отметила эксперт.

  • Президент Сербии Александр Вучич / косовский лидер Хашим Тачи
  • Reuters

В свою очередь, сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич заявил, что на данном этапе «Евросоюз и Североатлантический альянс хотят так или иначе добиться договора между Сербией и Косовым, что позволило бы подключить Белград сначала к ЕС, а потом и к НАТО».

«Однако у них это вряд ли получится сейчас, поскольку признание Косова ещё больше разожжёт протесты, на которые выйдет народ, не желающий добровольно сдать свою землю. Ведь юридически эта территория принадлежит Сербии, об этом свидетельствует международное право», — заключил Гайич.

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