«Способы давления»: как антиправительственные протесты в Сербии могут повлиять на переговоры по Косову

Встреча в онлайн-формате руководства ЕС, Германии, Франции, Сербии и частично признанной республики Косово пройдёт 10 июля. Инициаторами саммита выступили Париж и Берлин, сообщили в Елисейском дворце. Очередной раунд переговоров по косовской проблематике состоится на фоне антиправительственных выступлений в Сербии, в причастности к которым ряд местных СМИ с подачи «Центра евро-атлантических исследований» уже обвинили Россию. В МИД РФ подобные выпады назвали «низкопробной заказухой». При этом эксперты не исключают, что демонстрации в Сербии действительно могли быть раздуты с подачи внешних игроков, которые теперь пытаются разыграть «антироссийскую карту» и охладить тем самым отношения между Москвой и Белградом. Политологи считают, что в ходе переговоров Брюссель будет настаивать на уступках со стороны Сербии, но власти республики вряд ли пойдут на это.

В пятницу, 10 июля, пройдёт онлайн-саммит руководства ЕС, Германии, Франции, Сербии и частично признанной республики Косово. Об этом сообщается в официальном заявлении Елисейского дворца.

«По инициативе президента Франции и канцлера Германии 10 июля состоится видеоконференция на высшем уровне с целью возобновить прерванный полтора года назад диалог между Сербией и Косовом и дать Евросоюзу возможность поспособствовать разрешению разногласий между сторонами», — отмечается в сообщении.

Подчёркивается, что эта встреча сторон в онлайн-формате станет продолжением переговоров, прошедших в Берлине 29 апреля 2019 года.

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«Конференция... станет результатом шагов, предпринятых Францией и Германией в отношении Сербии и Косова для укрепления стабильности восточных Балкан и их связей с Евросоюзом», — указывается в заявлении.

Дату встречи уже подтвердили сербская сторона и руководство Косова.

Напомним, диалог между Белградом и Приштиной должен был состояться в Вашингтоне ещё 27 июня, однако он сорвался после того, как Гаагская специальная прокуратура обвинила косовского президента Хашима Тачи в военных преступлениях.

После этого президент Сербии Александр Вучич встретился в Брюсселе с руководством ЕС, в частности, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам переговоров Вучич сообщил, что обсуждал с представителями ЕС ситуацию в Приштине на предмет того, чего можно ожидать и какие Косово может выдвинуть условия. Глава Сербии также выразил уверенность, что республика сможет стать членом Евросоюза к 2026 году. Кроме того, он подчеркнул, что Белград заинтересован в ускорении интеграции в ЕС.

Глава ЕК, в свою очередь, акцентировала внимание на том, что вступление Сербии в ЕС зависит от решения косовского вопроса.

Thank you for the good discussion @predsednikrs. After the elections, a broad dialogue with all political forces is needed to move ahead with reforms needed to bring Serbia🇷🇸 closer to the EU. The dialogue with Kosovo is key. We will also support Serbia’s post-pandemic recovery. pic.twitter.com/a1pYcb0b5a — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 26, 2020

«Теперь, после выборов, требуется широкий диалог с участием всех политических сил для продвижения реформ, необходимых для сближения Сербии с Евросоюзом. Диалог с Косовом имеет ключевое значение», — написала Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twiter.

Стоит отметить, что через два дня после онлайн-встречи 10 июля по косовскому вопросу в Брюсселе должны пройти также отдельные переговоры между президентом Сербии и премьером мятежного края Авдуллой Хоти.

«Низкопробная заказуха»

Между тем в преддверии переговоров Белграда и Приштины при посредничестве Брюсселя, Берлина и Парижа в ряде городов Сербии начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки.

Активисты демонстрируют недовольство действиями властей по противодействию угрозе распространения коронавируса, а также критикуют политику президента Вучича. В ходе митингов пострадали как демонстранты, так и полицейские, ряд участников акций задержали.

По словам заместителя главы администрации Белграда Горана Весича, ущерб от протестов в столице Сербии уже составляет более 15 млн динаров (около €127 тыс.).

Протесты в Белграде, 7 июля 2020 года

Reuters

© Marko Djurica

При этом в обращении к нации 8 июля Александр Вучич отметил, что в штурме здания сербского парламента участвовали правые радикалы. Кроме того, он обвинил в причастности к беспорядкам иностранные спецслужбы.

«Президент отметил неудовлетворительную работу ряда сербских спецслужб, не успевших своевременно выявить вмешательство зарубежных разведок, и заявил, что в беспорядках и столкновениях с сербской полицией участвовали люди из стран бывшей Югославии, известные своей незаконной деятельностью», — сообщает пресс-служба президента Сербии.

При этом «Центр евроатлантических исследований», расположенный в Белграде и финансируемый в том числе Европейской Комиссией, Фондом Сороса, НАТО и посольством США, усмотрел в сербских протестах «российский след».

«Главными лидерами ожесточённых выступлений, свидетелями которых могла быть общественность, являются общественные деятели с открытой пророссийской позицией, которые применяют любые средства для того, чтобы лишить легитимности попытки Сербии достичь компромисса по вопросу нового статуса Косова посредством заключения всеобъемлющего многопланового соглашения, которое бы, с одной стороны, учитывало аргументы Республики Сербия, а с другой — позволяло бы ей оставаться на европейском пути», — говорится в заявлении Центра.

Утверждается также, что якобы «интересам Москвы отвечает» цель — «остановить процесс стабилизации и демократизации Западных Балкан и не допустить компромиссного решения остающихся нерешёнными вопросов, которое закрепило бы весь регион, включая Сербию, на политическом Западе».

На просьбу одного из журналистов прокомментировать пресс-релиз «Центра евроатлантических исследований», Вучич ответил, что сербская сторона располагает информацией лишь о роли спецслужб ряда балканских стран в массовых протестах.

«У меня нет сомнений, что те, кто работал над организацией вчерашних беспорядков, намеревались ослабить позиции Сербии. Сейчас у нас уже есть доказательство причастности к беспорядкам представителей спецслужб (некоторых стран Балканского. — RT) региона и всего остального, о чём сможем рассказать позже, когда наши спецслужбы проведут подробный анализ. Я могу говорить только о том, чему у меня есть доказательства. Вы же не думаете, что протесты начались случайно?» — приводит слова Вучича немецкое издание IntelliNews.

При этом обвинения в адрес России со стороны «Центра евроатлантических исследований» отверг посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. В своём Twitter он написал, что такого рода заявления — не более чем примитивные русофобские клише.

«Хотя выдвижение «Центром евроатлантических исследований» абсурдных, необоснованных обвинений в адрес России не редкость, удивляет то, насколько искривлено может быть восприятие реальности у «экспертов», отыскавших «российский след» в организации беспорядков в Сербии», — подчеркнул Боцан-Харченко.

Глава диппредставительства РФ также выразил сожаление, что тиражирование пропаганды «российской угрозы» и недостоверной информации «бездумно подхвачены» рядом сербских СМИ.

В МИД России, в свою очередь, такого рода сообщения и вовсе назвали «низкопробной заказухой» цель которой — «бросить тень на российско-сербское партнёрство».

«Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных «конспирологических» стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится «рука Москвы», — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

«Хотят добиться договора»

С точки зрения экспертов, в беспорядках и массовых протестах в Сербии действительно могут быть замешаны внешние игроки, однако к России это не имеет никакого отношения.

«Центр евроатлантических исследований» выступил с обвинениями в адрес РФ, чтобы попытаться отвести подозрения от главных интересантов. На воре и шапка горит. Конечно, на первом этапе недовольство общества и правых подогрела оппозиция, а затем внешние игроки перехватили радикальную волну протестов, теперь же они пытаются разыграть и антироссийскую карту, чтобы прикрыть себя», — отметила в разговоре с RT профессор МГИМО Елена Пономарёва.

Протесты в Белграде, 8 июля 2020 года

AFP

© Andrej Isakovic

При этом у данных сил может быть несколько целей, которые они преследуют, намеренно выдвигая обвинения в адрес Москвы, считает Пономарёва.

«Первая — это охладить российско-сербские отношения. Вторая задача — послать Вучичу сигнал, что, если он не согласится на требования Брюсселя по Косову, его может ожидать судьба экс-президента Сербии Слободана Милошевича, которого свергли в результате «бульдозерной революции», — предположила Пономарёва.

Также по теме Балканский ящик Пандоры: чем обернулись для Косова 10 лет «независимости» 17 февраля 2008 года албанские власти Косова приняли декларацию о независимости от Сербии. Десять лет край живёт за счёт США и ЕС и...

По её мнению, руководство Евросоюза сейчас стремится «нормализовать отношения между Белградом и Приштиной до такой степени, чтобы осуществить формальное признание этого самопровозглашённого образования».

«Этот процесс идёт с 2013 года после подписания Брюссельских соглашений, согласно которым постепенно происходит признание Сербией косовских документов, а также открытие границ. И будущее Сербии на пути евроинтеграции упирается именно в косовский вопрос. Соответственно, на предстоящих переговорах будет обсуждаться, насколько Вучич готов пойти на уступки», — спрогнозировала аналитик.

При этом она выразила надежду на то, что у Вучича «хватит политической воли не идти на поводу у западных коллег».

«Россия не раз заявляла, что косовский вопрос может быть решён не кулуарно, не за закрытыми дверями еврокомиссаров и западных лидеров, а на основе международного права и в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая однозначно даёт понять, что Косово — это сербская территория. Однако мы прекрасно понимаем, что есть способы давления на любого политического лидера. И то, что наши западные коллеги этими способами давления уже пользуются, налицо», — отметила эксперт.

Президент Сербии Александр Вучич / косовский лидер Хашим Тачи

Reuters

В свою очередь, сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич заявил, что на данном этапе «Евросоюз и Североатлантический альянс хотят так или иначе добиться договора между Сербией и Косовым, что позволило бы подключить Белград сначала к ЕС, а потом и к НАТО».