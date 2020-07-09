МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Короткая ссылка
Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
  • Reuters

«Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных «конспирологических» стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится «рука Москвы». Речь на самом деле идёт о низкопробной «заказухе», преследующей одну цель — бросить тень на российско-сербское партнёрство», — говорится в комментарии.

В Москве также выразили надежду на скорое прекращение насилия и восстановление общественного порядка и стабильности в Сербии.

Ранее сообщалось, что во время двухдневных беспорядков в нескольких городах Сербии пострадали 118 сотрудников полиции, 153 человека были задержаны.

Массовые беспорядки начались в Белграде в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить