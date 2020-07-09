МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.

«Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных «конспирологических» стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится «рука Москвы». Речь на самом деле идёт о низкопробной «заказухе», преследующей одну цель — бросить тень на российско-сербское партнёрство», — говорится в комментарии.

В Москве также выразили надежду на скорое прекращение насилия и восстановление общественного порядка и стабильности в Сербии.

Ранее сообщалось, что во время двухдневных беспорядков в нескольких городах Сербии пострадали 118 сотрудников полиции, 153 человека были задержаны.

Массовые беспорядки начались в Белграде в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.