В Сербии задержали 153 участника беспорядков

Во время двухдневных беспорядков в нескольких городах Сербии пострадали 118 сотрудников полиции, 153 человека были задержаны, сообщил директор полиции Владимир Ребич.

«За время двухдневных протестов протестующие нанесли травмы 118 сотрудникам полиции, которые получили медицинскую помощь», — цитирует его МВД Сербии.

Директор полиции также сообщил, что массовые беспорядки произошли в Белграде, в Нови-Саде, Нише и Крагуеваце.

По его словам, был нанесён большой материальный ущерб как имуществу граждан, так и в целом республике.

«Такое насилие недопустимо, и полиция примет все меры, чтобы остановить насилие на улицах, а нарушители предстанут перед законом», — подчеркнул Ребич.

Ранее сообщалось, что Верховная прокуратура в Белграде возбудила 25 уголовных дел в отношении зачинщиков беспорядков в столице Сербии.

Министр обороны Сербии Александр Вулин назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну.

Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.