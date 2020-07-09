В Сербии возбудили уголовные дела за участие в беспорядках
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Заведены уголовные дела против 25 человек, большинство из которых подозреваются в совершении насильственных действий и угрозе правопорядку», — говорится в заявлении.
В прокуратуре отметили, что процесс выявления нарушителей продолжается.
Ранее министр обороны Сербии Александр Вулин назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну.
Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.