В Сербии возбудили уголовные дела за участие в беспорядках

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Верховная прокуратура в Белграде возбудила 25 уголовных дел в отношении зачинщиков беспорядков в столице Сербии.
В Сербии возбудили уголовные дела за участие в беспорядках
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Заведены уголовные дела против 25 человек, большинство из которых подозреваются в совершении насильственных действий и угрозе правопорядку», — говорится в заявлении.

В прокуратуре отметили, что процесс выявления нарушителей продолжается.

Ранее министр обороны Сербии Александр Вулин назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну.

Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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