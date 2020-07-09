Глава МО Сербии назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну

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Беспорядки в Сербии являются попыткой начать гражданскую войну и захватить власть, заявил министр обороны страны Александр Вулин.
Глава МО Сербии назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну
  • Reuters

«У нас страшное насилие на улицах, есть попытка госпереворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии», — цитирует главу Минобороны пресс-служба ведомства.

По его словам, происходящее «нельзя по-другому описать и объяснить».

Как подчеркнул Вулин, «нет никаких причин, чтобы поджечь здание Скупщины, поджечь городскую управу Нови-Сада, нападать на полицию, избивать людей на улицах, поставить под угрозу жизни и имущество граждан».

В ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Их участники выражали протест в связи с действиями властей по предотвращению распространения коронавируса.

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