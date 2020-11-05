Гаагское обвинение: к чему может привести отставка президента Косова

Глава самопровозглашённой республики Косово Хашим Тачи подал в отставку после того, как Специальный суд в Гааге утвердил в его отношении обвинительный акт за военные преступления 1998—1999 годов. Эксперты надеются, что после ухода Тачи к власти в Косове придёт следующее поколение политиков, которые не будут «иметь за плечами кровавого военного прошлого». Аналитики также не исключают, что отставка Тачи может в некоторой степени повлиять на переговорный процесс между Приштиной и Белградом.

Президент самопровозглашённой республики Косово Хашим Тачи подал в отставку. Такое решение он принял после того, как Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998—1999 годов.

«Для того, чтобы защитить суверенитет Косово, уважая партнёрство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента. В новых обстоятельствах призываю политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса», — заявил Тачи во время пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Facebook.

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Кроме того, экс-президент Косова пообещал добровольно отправиться в Гаагу.

Позднее сербское информагентство Tanjuk сообщило, что Тачи сдался миссии ЕС по верховенству закона (EULEX).

Ранее Спецсудом в Гааге была продлена секретность обвинительного акта против Тачи и других ключевых деятелей военно-политической организации «Армия освобождения Косова» (АОК).

В конце апреля спецпрокуратурой международного суда по преступлениям в Косово (SPO) было вынесено обвинительное заключение. Сообщалось, что подозреваемым вменяется около 100 убийств косовских жителей разных национальностей.

Напомним, спецсуд по Косову был создан для рассмотрения преступлений, совершённых в период с 1998 по 2000 годы в Косове. Данная структура была сформирована после публикации в 2010 году доклада ПАСЕ, в котором сообщалось, что члены АОК были замешаны в наркоторговле, похищениях и убийствах людей, торговле человеческими органами. Спецсуд был размещён в Гааге, чтобы обеспечить независимость его работы.

Спецсуд в Гааге по преступлениям в Косово

AFP

© Phil nijhuis / ANP

«Важное событие для Косово»

Научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт уверен, что отставка Тачи — «важное событие для Косова». По словам эксперта, двадцать лет Тачи возглавлял органы власти косовских албанцев, обладая огромным влиянием внутри косовско-албанского общества.

«И то, что его сейчас достаточно прочно оттеснили с первых политических ролей, означает приход к власти и закрепление в Приштине следующего поколения политиков, которые, надеюсь, не будут иметь за плечами кровавого военного прошлого», — заявил эксперт в разговоре с RT.

При этом, как уточнил Энгельгардт, «значимого политического кризиса после отставки Тачи ожидать не стоит».

По словам руководителя Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елены Гуськовой, отставка Хашима Тачи, «безусловно, повлияет на переговорный процесс, который идёт между Приштиной и Белградом».

«Разборки различных политических кланов внутри Косово — это важный фактор для переговорного процесса. В зависимости от того, кто будет вести переговоры и какая политическая линия победит в Косово, мы сможем говорить о степени эффективности переговорного процесса», — заявила эксперт.

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Однако Георгий Энгельгардт выступил с несколько иной позицией. По его мнению, отставка Тачи «несильно повлияет на переговорный процесс» Белграда и Приштины.

«Ведь за решениями Косова в этих переговорах стоят инструкции Вашингтона и Брюсселя. Приштинские политики в целом почти всегда достаточно дисциплинированно идут в русле получаемых указаний. Персоналии меняются, а общая логика Запада сохраняется: Вашингтон и Евросоюз давят на Сербию, чтобы она добровольно отказалась от своего суверенитета, фактически признала отделение Косово и не препятствовала его вступлению в международные организации и окончательному оформлению независимости. И работа в этом направлении со стороны западных коллег будет продолжена», — считает аналитик.

Напомним, переговоры Белграда и Приштины при посредничестве США прошли в Вашингтоне 4 сентября. Тогда саммит президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косова Авдуллы Хоти завершился подписанием соглашения о нормализации экономических отношений. При этом сербский лидер заявил журналистам, что ему предлагали подписать и документ, предусматривающий признание независимости мятежного края, однако он отказался.

Переговоры Белграда и Приштины в Вашингтоне

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Следующая встреча представителей Сербии и Косова прошла через несколько дней, 7 сентября, в Брюсселе при посредничестве руководства ЕС.

«На наших сегодняшних встречах мы говорили об экономическом сотрудничестве, а также о пропавших без вести и перемещённых лицах — обсудили темы, которые были открыты в ходе нашей последней встречи на высоком уровне. И я рад объявить, что мы достигли полноценного прогресса в ведении этих дискуссий», — говорится в официальном заявлении спецпредставителя Евросоюза Мирослава Лайчака.

По словам специального представителя, во время переговоров Вучича и Хоти был, в частности, поднят вопрос урегулирования взаимных финансовых претензий и имущественных вопросов, а также обсуждены договорённости в отношении общин нацменьшинств.

Новый президент

Как отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель в беседе с RT, после отставки Тачи в Косово должны пройти внеочередные президентские выборы.

«Но дело в том, что президента выбирает парламент. И это будет довольно непростой процесс, поскольку ныне правящая коалиция имеет довольно хрупкое большинство, и оно не имеет нужного количества депутатов, чтобы избрать своего претендента на президентский пост. По этой причине предстоит достаточно длинный период политической сумятицы», — пояснил аналитик.

По его словам, «внутриполитическая турбулентность, которая образуется в результате вакуума на президентской должности, будет влиять на всех участников политического процесса в Косове».

«Внутриполитическая борьба между кланами и партиями заметно оживится», — полагает эксперт.

При этом, как отметил Кандель, «внешние игроки могут постараться повлиять на назначение нового президента».

«Косово практически существует на деньги Евросоюза и одновременно зависит от властей США, поэтому там крайне трепетно относятся к любым командам Запада. Однако, когда затрагиваются клановые партийные интересы, тут патронам могут пойти наперекор. И так было уже не раз. Западные коллеги, конечно, попытаются принять какое-либо участие при выборе нового президента, но чем всё это закончится, сказать трудно», — заявил эксперт.

Кандель напомнил, что правящей партией в Косово является Демократическая лига, а в коалиции с ней находится партия «Альянс за будущее Косова» Рамуша Харадиная.

«Сам Харадинай вряд ли рискнёт выдвинуть свою кандидатуру, поскольку он и так находится под пристальным вниманием Специального суда в Гааге. А Демократическая лига, вероятнее всего, выдвинет своего председателя — им является экс-премьер Иса Мустафа. С первого раза они, конечно, не смогут обеспечить ему нужное количество голосов, поэтому, скорее всего, будет несколько попыток. Но в конечном счёте у них может получиться», — заключил эксперт.