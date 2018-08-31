Для друга Билла: библиотека Клинтона опубликовала переговоры экс-президента США с Борисом Ельциным

Президентский центр и библиотека Билла Клинтона опубликовали стенограммы переговоров 42-го главы Белого дома с первым президентом России — Борисом Ельциным. Детали бесед показывают, какое большое влияние Вашингтон оказывал на внешнюю и внутреннюю политику Москвы. Из опубликованных текстов также становится понятна роль США в выборах 1996 года в РФ в ходе кампании «Голосуй, или проиграешь!». Президентство Билла Клинтона считается временем самого тесного сближения Соединённых Штатов и России — в общей сложности главы двух стран провели 18 личных встреч. RT изучил подробности разговоров Клинтона и Ельцина, которые составляют 600-страничный архив.

«Верные сигналы»

В беседе, датированной 5 июля 1996 года, Борис Ельцин благодарит Клинтона за то, что тот посылал «верные сигналы» во время выборов президента России, и обещает ответить своему визави тем же.

© Clinton Digital Library

«Российский народ сделал исторический выбор за стабильность и демократию. Я высоко ценю, что за всё время кампании до самого её конца ты говорил правильные вещи и никогда не послал неверных сигналов. Можешь быть уверен, что для твоих выборов я сделаю то же самое», — сказал Ельцин 42-му президенту США.

Зарплаты и пенсии

После разговора о ситуации в Чечне в 1996 году Ельцин просит Клинтона выделить России кредит в размере $2,5 млрд — для проведения успешной предвыборной кампании.

© Clinton Digital Library

«У меня есть ещё один вопрос, Билл. Прошу, пойми меня правильно. Билл, для моей предвыборной кампании мне срочно нужно, чтобы России выделили кредит в размере $2,5 млрд», — говорит он.

По ходу разговора Борис Ельцин поясняет, что такая сумма нужна ему для выплат по социальным обязательствам, чтобы поднять свой рейтинг.

© Clinton Digital Library

«Проблема в том, что мне нужны деньги, чтобы платить пенсии и зарплаты. Если эту проблему не разрешить, будет очень сложно начинать предвыборную кампанию», — убеждает Клинтона российский лидер.

«Голосуй, или проиграешь!»

В ходе рабочего завтрака в апреле 1996 года, перед выборами президента России, Клинтон предупредил Ельцина о возможных «последствиях» неправильного выбора россиян, а также отметил разочарование граждан страны от партнёрства РФ со странами Запада.

Ельцин на сцене в Ростове во время своей предвыборной кампании в 1996 году

© Laski Diffusion - Wojtek Laski /Getty Images

«Я в курсе того, что есть люди, которые готовы раздуть чувство обиды на Запад, и в особенности на США. Ещё у россиян есть сильное ощущение того, что партнёрство с Западом ничего не дало. Поэтому я хочу найти способ сказать народу России: «Эти выборы будут иметь свои последствия». А мы очень ясно даём понять, что именно поддерживаем. Но я не хотел бы сказать что-либо, что могут использовать против тебя», — говорит Клинтон.

Танец на сцене

В июне 1996 года Клинтон комментирует знаменитый танец Бориса Ельцина на сцене во время предвыборной кампании с лозунгом «Голосуй, или проиграешь!».

«Клинтон: Как ты себя чувствуешь?

Ельцин: Три месяца предвыборной гонки берут своё. Я немного устал. По своему опыту ты должен знать, как это сложно. Твоя кампания только начинается, самая горячая пора ещё впереди.

© Clinton Digital Library

Клинтон: Да. Я видел фотографию твоего танца с девушками на сцене, выглядел ты отлично. Жаль, что для моей кампании таких мероприятий не организуют.

Ельцин (неистово смеётся): Я тебя понял».

Свобода для баптистов

В ходе другой беседы в 1997 году Клинтон откровенно пытается оказать влияние на внутреннюю политику России под угрозой экономических ограничений в рамках поправки Джексона — Вэника.

«Другой сложный вопрос, который мы уже обсуждали, — это закон о религии. Я знаю, что ты уже накладывал вето на такой законопроект. Я знаю, что накладывать вето тяжело, я сам был в такой ситуации. Но я получил письмо от сенатора Лугара, который является настоящим другом России, он высказал опасение ограничением религиозных свобод. Это создаст проблемы для нас по поправке Джексона — Вэника», — заявил Ельцину американский президент.

© Clinton Digital Library

В этом разговоре Клинтон убеждал Ельцина пересмотреть решение от 23 июля 1997 года об отклонении закона, который признавал традиционными конфессиями для России, в том числе, баптистов и католиков. Тогда же сенат США принял поправку к законопроекту об иностранной помощи, согласно которой Россия могла бы лишиться $200 млн в случае подписания Ельциным закона в «неправильной» редакции.

«Иран ракет не получит»

В другом разговоре, датированным 30 октября, Ельцин заверяет Клинтона в том, что Иран не получит от России баллистические ракеты или технологии для их производства.

© Clinton Digital Library

«Клинтон: Борис, хочу поднять ещё один вопрос. Я послал тебе письмо по поводу иранских баллистических ракет. Если Иран их получит, это будет опасно для России и дестабилизирует Ближний Восток и Европу…

Ельцин (прерывая переводчика): Нет, Иран от нас ракет не получит, ни при каких условиях они не смогут их получить… Мы готовы сотрудничать, принять здесь ваших экспертов. Мы дадим им полный доступ к нашим архивам, и они смогут свободно здесь работать. Препятствий с нашей стороны не будет».

Телевизионная помощь

В апреле 1999 года Ельцин жалуется Клинтону на то, что парламентская оппозиция принуждает его оказать помощь Сербии в ходе конфликта в Югославии. Он убеждает Клинтона, что не будет помогать сербам в военном плане, а лишь отправит им гуманитарную помощь «перед телевизионными камерами».

«Сегодня я отдал приказ отменить отправку в зону конфликта семи кораблей, так что будет один корабль, разведывательный, который будет давать нам информацию. Мы не будем давать им военную технику, но отправим гуманитарную помощь на публику перед телевизионными камерами», — говорится в расшифровке стенограммы.

В беседе от 13 июня Клинтон призывает Ельцина разрешить «ситуацию с аэропортом в Приштине, чтобы защитить всех граждан Косова». Президент США предлагает провести встречу на уровне военных и дипломатических ведомств, однако в ответ Ельцин выступает с неожиданным встречным предложением.

Российские войска прибывают в Приштину 15 июля 1999 года

© GARY RAMAGE / PA-COMMONWEALTH COPYRIGHT / AFP

«У меня есть ещё один вариант. Нам нужно встретиться в каком-нибудь секретном месте. Встретиться на корабле, или подводной лодке, или на каком-нибудь острове, чтобы нас никто не побеспокоил, чтобы тебя и меня никто и ничто не раздражало», — говорит Ельцин.

«Плана не было»

По мнению доцента МГИМО (У) МИД России Кирилла Коктыша, эти архивы лишний раз подтверждают несамостоятельность российской политики в 90-е годы.

«Эти документы ясно показывают, что о субъектности российской политики речи не шло. Мы уже видели письма госсекретаря Бейкера, где были прямые указания, что делать и как делать. Понятно, что, по сути, Россия находилась под внешним управлением — начиная с экономики, продолжая внутренней политикой и завершая внешней политикой», — пояснил Коктыш в разговоре с RT.

Эксперт считает, что отдельные моменты в этих переговорах подчёркивают спонтанность решений, принимавшихся Борисом Ельциным.

«Он был человеком достаточно легко манипулируемым. Очень много решений принималось им спонтанно, продуманного в этих действиях было мало. Плана не было. Здесь нечего переосмыслять», — заключил эксперт.