«Формирование коллективной линии»: способен ли ЕС взять независимый от США курс в отношениях с Россией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подготовит доклад об отношениях Брюсселя и Москвы к саммиту лидеров ЕС в июне. Такое поручение дал ему Евросовет по итогам переговоров. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, связи между ЕС и Россией с годами становятся только хуже, политик обвинила Москву в попытках ослабить Европейский союз при помощи гибридных угроз и других методов. При этом глава ЕК напомнила о взаимных интересах Брюсселя и РФ и заявила об их «общем будущем». По мнению экспертов, ЕС намерен выработать независимую от США стратегию отношений с РФ. Однако сделать это сложно, поскольку внешняя политика сообщества находится в заложниках у трансатлантических отношений по линии НАТО, считают аналитики.

Лидеры стран — участниц ЕС поручили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю подготовить доклад об отношениях между сообществом и Россией. Такое решение было принято по итогам стартовавшего накануне в Брюсселе саммита Европейского совета.

«Европейский совет подтверждает свою приверженность пяти руководствующим принципам политики ЕС в отношении России. Он приглашает верховного представителя и комиссию представить доклад о вариантах политики в отношениях ЕС и России в соответствии с этими принципами к встрече (совета) в июне 2021 года», — говорится в опубликованном пресс-релизе.

Также совет выразил солидарность с Чехией и осудил деятельность России.

Урсула фон дер Ляйен

Reuters

© John Thys/Pool

«(Совет. — RT) осуждает противоправную, провокационную и подрывную российскую деятельность, направленную против ЕС, стран в его составе и за его пределами», — говорится в заявлении.

Выступая на пресс-конференции по итогам первого дня саммита, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен напомнила о сути принципов, которыми политическое объединение руководствуется в отношениях с Москвой.

«Это полное исполнение Минских договорённостей, взаимодействие со странами Восточного партнёрства, укрепление внутренней устойчивости ЕС, избирательное взаимодействие с Россией и контакты между народами. Этого курса мы и будем придерживаться», — заявила она.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, все лидеры согласились, что «Россия последовательно бросала вызов» европейским интересам и ценностям как в прошлом, так и в настоящем.

«Все мы знаем о вмешательстве и дестабилизации в таких соседних странах, как Украина, Молдавия или Грузия. Мы наблюдаем попытку ослабить Европейский союз и вести подрывную деятельность против входящих в него стран путём гибридных угроз, диверсий, убийств, тактики «разделяй и властвуй», кибератак и кампаний по дезинформации. Такой образ действий мы видим годами. Он не меняется. Становится только хуже», — заявила глава ЕК.

Однако это не отменяет того общего, что есть у России и Евросоюза, считают в Брюсселе.

«В то же время у ЕС и России общее будущее. Россия — наш крупнейший сосед и остаётся для Евросоюза источником торговли и инвестиций. Жизни европейцев и россиян вдоль наших общих границ переплетены. Также Россия — важная сила в борьбе с глобальными проблемами и решении региональных вопросов», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Период охлаждения



В Москве также отмечают важную роль связей между Россией и Евросоюзом на фоне противоречий и сложностей в отношениях сторон. Как говорится на сайте МИД РФ, «невзирая на существующие разногласия, Российская Федерация по-прежнему ориентирована на развитие тесного всестороннего партнёрства с Европейским союзом на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга».

Одним из важных аспектов двусторонних отношений традиционно остаётся экономическое сотрудничество сторон. Максимальных показателей взаимная торговля России и ЕС достигла в 2013 году, товарооборот сторон составил тогда $417,7 млрд.

Резкое охлаждение отношений началось в 2014 году. Поводом для этого стало присоединение Крымского полуострова к России на фоне украинского госпереворота. Евросоюз ввёл против России несколько пакетов санкций, включая персональные и секторальные рестрикции. Также были остановлены переговоры о введении между Россией и ЕС безвизового режима.

Референдум в Крыму, 2014 год

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Москва ответила на действия Брюсселя контрсанкциями. Правительство ввело эмбарго на импорт ряда наименований продовольственных товаров из ЕС.

На фоне санкционной войны товарооборот сторон просел. По итогам 2015 года он составил $235,8 млрд, в 2016 году — $200,5 млрд. Небольшой рост начался в 2017 году, по итогам 2018-го взаимный оборот товаров достиг $294,2 млрд. На страны Евросоюза в этот период пришлось около 43% внешнеторгового оборота России. Для стран ЕС Россия также остаётся одним из ведущих внешнеторговых партнёров.

При этом охлаждение отношений между Россией и Евросоюзом началось задолго до событий 2014 года, украинские события стали только катализатором деградации отношений. Такое мнение высказал в комментарии RT профессор МГИМО, руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

«Сама тенденция началась ещё раньше, однако к 2014 году новая стратегия по отношению к России не была готова. ЕС только нащупывал её, поэтому реакция европейских властей на украинский кризис была скорее ситуативной. В 2016 году ЕС опубликовал пять принципов построения отношений с РФ и обозначил Россию как стратегический вызов», — пояснил эксперт.

В начале 2018 года по отношениям России и Евросоюза был нанесён ещё один удар. Власти Великобритании (на тот момент государство ещё находилось в составе ЕС) обвинили российскую сторону в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на британской территории.

Напомним, Скрипали были найдены в марте 2018 года в бессознательном состоянии на улице британского города Солсбери. После госпитализации пострадавших британские правоохранители заявили, что они были якобы отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», созданным ещё советскими спецслужбами.

Возглавлявшая тогда британский кабмин Тереза Мэй обвинила в инциденте власти России.

При этом подтверждений этой версии представлено так и не было. На бездоказательность обвинений тогда указал даже замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу в интервью The Guardian. Он пояснил, что версия базировалась на заявлениях «экспертов по России», а не на фактах.

Полицейские у дома Сергея Скрипаля

Reuters

© Toby Melville

Это не помешало Лондону выслать из страны около 80 граждан России, включая 23 дипломатов. Ряд европейских стран также выслали российских дипломатов из-за скандала вокруг отравления Скрипалей. Всего в Россию вернулись тогда из Европы более 100 сотрудников дипломатических миссий. Кроме того, ЕС ввёл против России новые санкции.

Начало 2021 года также ознаменовалось громким скандалом — на этот раз инициатива исходила от Праги. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МВД страны Ян Гамачек, выступая на совместной пресс-конференции, обвинили российскую разведку в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году и объявили о высылке из республики 18 российских дипломатов.

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Москва отвергла эти обвинения и ответила на действия Праги высылкой 20 чешских дипломатов.

При этом доказательств причастности российской стороны к взрывам представлено не было. Нет единства мнений относительно причин инцидента и среди чешского руководства. Президент Чехии Милош Земан заявил, что не считает версию с причастностью России единственной. Он пояснил, что проконсультировался по этому вопросу с министром юстиции Марией Бенешовой. Речь может идти о попытках сокрытия недостачи на складах боеприпасов, пояснил Земан. Он также призвал дождаться итогов расследования.

Как отметил в комментарии RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, именно обвинения Лондона и Праги стали двумя дополнительными точками конфронтации после кризиса 2014 года.

«В Европе есть страны, которые особенно жёстко настроены против России и проводят антироссийскую линию. Они активно осуждают действия России и стараются продавить всё новые антироссийские меры. Правда, эти меры имеют ограниченное действие», — пояснил эксперт.

По мнению Дмитрия Данилова, ещё одной важной вехой в отношениях ЕС и России стало дело Алексея Навального.

«Эта история ухудшила позиции той части европейских правительств, которые выступают за избирательное партнёрство и прагматичные отношения с Россией», — пояснил эксперт.

Американский фактор

Однако даже на таком фоне в ЕС звучат призывы к выстраиванию конструктивных отношений с Россией. В частности, о важности диалога с Москвой заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Осенью 2019 года он назвал возобновление стратегического диалога с Москвой одной из ключевых задач для Европы.

«Если мы хотим добиться мира в Европе и восстановить европейскую стратегическую автономность, необходимо пересмотреть нашу позицию касательно России. Жёсткий политический курс, проводимый в отношении Москвы Соединёнными Штатами, обусловлен крайне завышенной оценкой Вашингтоном собственной административной, политической и исторической значимости», — подчеркнул тогда Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон

Reuters

© Jean-Francois Badias/Pool

Политик напомнил, что для Европы Россия — сосед, поэтому Брюссель должен выстраивать с ней отношения самостоятельно, а не слепо поддерживать американские санкции.

Эксперты сомневаются, что Евросоюз сможет выработать новую конструктивную политику в отношении России.

«Исторически у Европы и России сложились разные ценности. Но ЕС считает, что европейские взгляды необходимо навязать России. Украинский кризис в этом контексте стал просто поводом, разногласия носят более глубокий характер. И разногласия будут сохраняться», — считает Владимир Швейцер.

Похожей точки зрения придерживается и Дмитрий Данилов. По мнению эксперта, стремление европейских политиков сформировать независимую от США политику вряд ли окажется сильнее трансатлантических обязательств.

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«ЕС претендует на то, чтобы формулировать самостоятельную линию, заявляя о себе как о глобальном игроке и претендуя на стратегическую автономию. Однако это вряд ли осуществимо: политику Евросоюза нельзя исключить из контекста трансатлантических отношений. Линия на сдерживание России реализуется не только ЕС, но и НАТО, установки которого формулируются в соответствии с политикой США», — пояснил эксперт.

Негативную роль играет и тот факт, что ряд европейских стран в большей мере ориентированы на Вашингтон, а не на идею европейской автономии. Такие страны используют связи с американской стороной для повышения собственного веса в общеевропейских институтах, добавил Данилов.

«Именно синхронизация концептуальных установок внутри ЕС и НАТО не даёт Евросоюзу возможности для реальной автономии и формирования коллективной линии в отношении с Россией. Сейчас внутри ЕС нет понимания того, каким образом можно выстраивать новую стратегию Евросоюза в отношении Москвы. Но определиться с этим вопросом ЕС необходимо, если он намерен играть серьёзную роль на международной арене», — подытожил эксперт.