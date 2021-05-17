«Обвинения в адрес России изначально притянуты за уши»: почему в Чехии нет единого мнения по делу о взрывах во Врбетице

Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году могли быть организованы для сокрытия недостачи. О том, что эту версию рассматривает полиция, со ссылкой на министра юстиции Чехии Марию Бенешову сообщил президент республики Милош Земан. Это произошло спустя несколько дней после публикации в одном из местных изданий, в которой представитель компании-арендатора складов заявил об исчезновении во время ЧП большого количества оружия, которое не могло бесследно пропасть в результате взрывов и последующего пожара. В ответ на это министр юстиции Бенешова и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявили, что полиция якобы расследует исключительно одну версию, связанную с «российским следом». В Москве назвали надуманными и политизированными подобные обвинения, призвав Прагу довести до конца расследование и предоставить доказательную базу.

В Чехии разгорается очередной виток скандала вокруг расследования взрывов на складах боеприпасов, произошедших во Врбетице в 2014 году. Накануне президент республики Милош Земан в эфире радиостанции Frekvence 1 заявил, что не является сторонником наличия единственной версии инцидента, согласно которой взрывы якобы организовали российские спецслужбы. Он добавил, что проконсультировался по этому вопросу с министром юстиции страны Марией Бенешовой.

«Министр Бенешова... сказала мне, что речь может идти о сокрытии недостачи во Врбетице», — сообщил он, призвав обратить пристальное внимание на компанию IMEX Group, арендовавшую склады боеприпасов, поскольку её деятельность вызывает ряд вопросов.

Глава государства также призвал дождаться итогов расследования полиции Чехии, которой он, по его словам, доверяет — в отличие от отвечающей за контрразведку Службе безопасности и информации.

При этом сама Бенешова опровергла заявление президента: «Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, кроме причастности агентов российской военной разведки ГРУ».

Также по теме «Иных версий нет»: почему премьер Чехии вызвал главу Минюста из-за высказываний по взрывам во Врбетице Чешская полиция рассматривает исключительно версию причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявил...

Отметим, что 29 апреля Бенешова в интервью местному изданию Novinky высказывала мнение о наличии более двух версий инцидентов во Врбетице в 2014 году. Однако затем она изменила свою точку зрения. Произошло это после того, как министр встретилась с главой кабмина Чехии Андреем Бабишем. Сейчас премьер также выразил недовольство словами Земана о возможности существования иной причины ЧП.

«Я подробно объяснил господину президенту, что полиция расследует только одну версию. Возможно, что с начала расследования в 2014 году было больше версий, — сказал Бабиш. — Но я не могу объяснить, почему господин президент сейчас настаивает, что существует больше версий».

Последние разночтения среди политиков Чехии начались вслед за публикацией 14 мая статьи в местном издании Mladá fronta DNES. В ней со ссылкой на представителей компании IMEX Group рассказывалось об исчезновении крупного арсенала оружия во время ЧП. Речь идёт о тысяче гранатомётов РПГ-7, 800 автоматах, 500 пулемётах, 100 пистолетах и значительного количества магазинов с патронами. В материале утверждается, всё это вооружение могло попасть к торговцам оружием на чёрном рынке.

В тот же день в отставку подал генеральный прокурор Чехии Павел Земан, сославшись на «сильное давление» со стороны министра юстиции Марии Бенешовой.

«Меня это не устраивает. Возможно, что я подал бы в отставку и раньше, но как раз инцидент во Врбетице меня заставил ещё какое-то время оставаться на посту. У меня нет опасений по поводу того, что его расследование застопорится», — заявил он.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш / президент Чехии Милош Земан

Reuters

На публикацию Mladá fronta DNES уже 15 мая отреагировали в Министерстве иностранных дел России, указав, что от комментариев на этот счёт отказываются и в Государственной инспекции органов безопасности Чехии, и в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью, и отдельные следователи, причастные к делу.

«Складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий. Во всей этой истории очевиден лишь один факт — в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого «внешнего врага» в лице России», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Напомним, что 17 апреля власти Чехии обвинили сотрудников российской разведки в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Подробности относительно связи РФ с инцидентом приведены не были, однако было объявлено о высылке 18 дипломатов. МИД России в ответ объявил 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве персонами нон грата. В Праге выразили недовольство действиями Москвы, заявив, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ.

На фоне этих событий президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий наём административно-технического персонала из граждан России и третьих стран дипмиссиям государств, которые признаны совершающими недружественные действия в отношении РФ и её граждан. 13 мая такими странами были признаны США и Чехия.

Комментируя ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: «Вы видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлёбывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем все эти годы занимались следственные органы, путаются в показаниях, выдвигают какие-то все новые и новые версии».

В ходе пресс-конференции с коллегой из Сьерра-Леоне министр выразил мнение, что Праге не стоило при первой же возможности переходить к высылке российских дипломатов.

«Надо сначала у себя разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по чему ещё не закончено следствие, и судя по тому, как они это делают, едва ли оно закончится каким-то конкретным результатом», — добавил министр.

«До сих пор никаких конкретных фактов»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов указал на неразбериху, существующую в политическом истеблишменте Чехии по вопросу дела о взрывах во Врбетице в 2014 году.

«Изначально обвинения против России носят надуманный политизированный характер. И в общем-то они являются притянутыми за уши. Поскольку до сих пор никаких конкретных фактов, изобличающих российских граждан, представлено не было. Поэтому у них у самих нет чёткого понимания, что там произошло. Я бы советовал сначала провести тщательное расследование, разобраться, что там всё-таки произошло, а потом уже делать такие заявления, которые существенным образом дестабилизирует международную обстановку. Это не выгодно ни России, ни Чехии», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заметил, что премьер-министр Чехии всеми способами «отрабатывает» версию, выгодную США.

«Других версий у них по определению быть не может и все они рассматриваются как неправильные. Что касается заявлений Земана, который считает, что это, возможно, попытка замести следы, это очень известная тема. Очень часто такое было на Украине. Разворовываются боеприпасы с военной базы или склада, а затем осуществляется пожар и взрывы. И весь ущерб списывается на последствия взрывов. Поэтому то, что премьер Чехии пытается обвинить во всём Россию, не имея не единого доказательства, кроме возможных косвенных признаков, говорит о том, что он абсолютно ангажирован и выполняет заказ из Вашингтона», — сказал собеседник RT.