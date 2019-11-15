«Двое сапёров получили несовместимые с жизнью ранения»: на военных складах в Харьковской области произошла серия взрывов

Двое сапёров погибли в результате взрывов на военном складе в Балаклее в Харьковской области. Ещё четверо военных получили ранения, трое из них находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Генштаб Украины утверждает, что военнослужащие проводили утилизацию остатков боеприпасов, которые не подлежат транспортировке. В последние годы на военных складах страны систематически происходили крупные инциденты с пожарами и взрывами, в том числе два из них — на арсенале в Балаклее.

На Украине в результате взрывов на военном складе в районе Балаклеи погибли двое военных сапёров, сообщил Генштаб ВСУ.

«По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к сожалению, двое военных сапёров получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Из опубликованной украинским Генштабом информации следует, что во время запланированного уничтожения боеприпасов на складах в Харьковской области прогремело около 20 взрывов.

В Минобороны Украины уточнили, что трое пострадавших находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

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«Четверо военнослужащих ВС Украины, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых — в тяжелом состоянии, один — средней тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Генштаба, военнослужащие в установленном порядке проводили на технической территории военной части утилизацию остатков боеприпасов и их элементов, которые не подлежат транспортировке.

Генштаб утверждает, что военные действовали с учетом всех мер безопасности и в специально оборудованном для этого котловане. Для обеспечения безопасности процедуры задействовали пожарное подразделение воинской части.

«Местным жителям и объектам инфраструктуры ничто не угрожает», — заявили в ведомстве.

Отметим, что госслужба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Украины получила информацию о взрывах на военном полигоне. Спасатели выехали к месту инцидента, но позднее сообщили, что их не пустили на военный объект.

«В 14.35 (15.35 мск) поступили сообщения, выехали наши подразделения на место. Это произошло на территории воинской части, наши (спасатели — RT) там не работают, их туда на место не пускают», — приводит РИА Новости сообщение ГСЧС Украины.

Инциденты на украинских военных складах

В 2017-2018 годах на военных складах Украины произошла серия крупных инцидентов с пожарами и взрывами. В некоторых локациях ЧП случились дважды.

В марте 2017 года на складе в окрестностях Балаклеи произошёл пожар, за которым последовали взрывы. На базе площадью 378 гектаров хранилось более 130 тыс. снарядов.

Украинские СМИ сообщили, что эвакуация потребовалась 36 тыс. жителей, проживающих в десятикилометровой зоне от склада. На тушение пожара экстренным службам потребовалось двое суток. Власти Харьковской области оценили ущерб от инцидента в Балаклее в $11 млн.

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Следующий инцидент на военном складе произошёл в октябре 2017 года в Калиновке Винницкой области. По данным ряда украинских изданий, при этих взрывах сдетонировало 32 тыс. тонн снарядов стоимостью $800 млн. В ходе событий в Винницкой области были эвакуированы около 30 тыс. местных жителей.

В мае 2018 года новые инцидент с пожаром и взрывами вновь произошли в Балаклее, а в октябре аналогичные события начались на складе в Черниговской области. Впоследствии украинские журналисты пришли к выводу, что за 1,5 года страна в результате ЧП на военных объектах потеряла около 40% имевшихся в то время боеприпасов.

По подсчётам СМИ, инцидентами на складах уничтожено более 200 тонн снарядов, тогда как ВСУ Украины за годы конфликта на востоке страны потратили 70 тонн боеприпасов.

В октябре 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что силы НАТО помогут с обеспечением безопасности украинских хранилищ со снарядами. Климкин заявил, что в НАТО готовы «дать советы по дизайну» будущих военных хранилищ.

Вскоре после этого советник министра внутренних дел и депутат Верховной рады Татьяна Черновол назвала череду взрывов на складах «диверсиями».

«Знаете, у нас такая беда: в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, с которой стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны — те, что стреляют в нас... (Не сделано было. — RT) никакого ответа на диверсии на украинских складах», — сказала она в эфире телеканала «Прямой».

В мае 2019 года депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила журналистам, что взрывы на украинских складах в 2017 году произвели по личному приказу Петра Порошенко, занимавшего в тот период пост главы государства. По её словам, на этот шаг президент пошёл, чтобы скрыть хищения в армии.