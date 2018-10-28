«Попытки скрыть хищения»: почему в МВД Украины называют инциденты на военных складах «диверсиями»

Инциденты с детонацией боеприпасов на украинских складах стали следствием диверсий, убеждена советник министра внутренних дел Украины Татьяна Черновол. Она заявила об этом в ходе ток-шоу на украинском канале, добавив, что такие же склады есть в ДНР, ЛНР, а также России, после чего посетовала, что никакого ответа с украинской стороны на «диверсии» не последовало. Её выступление прервал другой гость программы, заметивший, что призыв отправиться в РФ «склады взрывать» может «закончиться полным фиаско» для действующей украинской власти. В России позицию советника министра назвали попыткой «напомнить о себе» и высказали сожаление в связи с тем, что подобные высказывания звучат от соседей всё чаще.

Взрывы на украинских складах с боеприпасами происходили якобы вследствие «диверсий». Об этом заявила член коллегии МВД Украины, советник министра внутренних дел и депутат Верховной рады Татьяна Черновол. В эфире телеканала «Прямой» она отметила, что такие же арсеналы есть в самопровозглашённых республиках ДНР и ЛНР, а также в России, но Киев не принимает ответных мер.

«Знаете, у нас такая беда: в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, с которой стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны — те, что стреляют в нас... (Не сделано было. — RT) никакого ответа на диверсии на украинских складах», — сказала она в эфире телеканала «Прямой».

Другие участники ток-шоу «Эхо Украины» не дали ей закончить мысль, сказав, что её слова могут спровоцировать конфликт.

«Такие заявления...«пошлём диверсантов через границу в Россию склады взрывать» — это утопия. Сейчас мы развяжем реальную войну, которая закончится полным фиаско для Украины», — заметил другой участник программы, глава партии «Возрождение» Виктор Бондарь.

Напомним, в период с 2017 года на территории Украины произошло три взрыва на складах боеприпасов. Так, в марте прошлого года арсенал загорелся в городе Балаклея Харьковской области. А в сентябре 2017 года склады горели в городе Калиновка Винницкой области и в селе Новоянисоль.

В 2018 году пожары на арсеналах произошли в Балаклее и в Черниговской области. По данным СМИ, за полтора года в результате взрывов страна потеряла порядка 40% имеющихся боеприпасов.

В России заявление Черновол о возможном «ответе на диверсии» назвали самопиаром политика. По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, Черновол решила подобными заявлениями повысить собственную узнаваемость.

«Видимо, её начали забывать, поэтому она решила так о себе напомнить. Конечно, на такие заявления должностных лиц Украины должны реагировать не только мы, но и международное сообщество», — сказал он RT.

Цеков добавил, что сами взрывы на украинских складах, вероятно, использовались для того, чтобы скрыть хищение оружия. «Мы понимаем, что за этими взрывами стоит желание скрыть те хищения, продажу оружия, которые осуществляются с данных складов. Поэтому искать виновников этих происшествий надо на Украине», — отметил парламентарий.

Пожар на военном складе в Черниговской области 9 октября 2018 года

Reuters

Обвинения в «диверсиях» ничем не обосновываются, указал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. В беседе с RT он подчеркнул, что реальной причиной взрывов на складах могла быть преступная и халатная деятельность украинских военнослужащих.

«Мы должны понимать, что взрывы могут быть результатом, с одной стороны, бездарных действий представителей украинской армии. С другой — незаконного оборота оружия, вывоза его и использования различными нелегальными экстремистскими батальонными подразделениями», — считает политик.

Депутат предположил, что обвинения в диверсиях могут быть попыткой скрыть следы преступления, так как Черновол имеет прямое отношение к правоохранительным органам, участвующим в расследовании.

«Всё это, к сожалению, связано с МВД Украины и другими госструктурами. Следовательно, это может быть заметанием следов преступных действий», — добавил он.

«Подстрекательство к определённым действиям»

Обвинения России в диверсии могут быть объясняться некоторой традицией винить во всём Россию, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Также по теме «Дезорганизация ВСУ»: почему Киев обратился за помощью к НАТО для охраны украинских военных арсеналов НАТО будет помогать ВСУ охранять склады с боеприпасами. Об этом накануне заявил глава украинского МИД Павел Климкин. О сотрудничестве...

«Склады боеприпасов — это вещь универсальная. Если какая-то беда произошла, то, как в мире теперь заведено, вали всё на Россию. Потом и яркое заявление украинских политиков можно сделать, и деньги списать на ликвидацию последствий. Уникальный метод получается», — сказал депутат.

Вместе с тем парламентарии не сомневаются, что на такого рода заявления должны реагировать и в мировом сообществе, поскольку они несут потенциальную угрозу.

«Думаю, что за подобные призывы на ту же Черновол можно было бы наложить санкции в ЕС, поскольку мало ли что ей ещё взбредёт в голову, в том числе при посещении Европы», — отметил Сергей Цеков.

О необходимости провести расследование на предмет подстрекательства к диверсиям сказал и Александр Шерин.